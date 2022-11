Rivoluzione Ferrari: via Binotto, ecco Vasseur come Team Principal

Smaltita l’amarezza per l’ennesima stagione negativa degli ultimi anni, la Ferrari ha cominciato a lavorare per la prossima stagione decidendo di affidarsi a Vasseur come Team Principal al posto del criticissimo Binotto.



Clamoroso il cambio deciso in mattinata dalla scuderia di Maranello, il presidente Elkann ha chiuso definitivamente l’era Binotto per affidare la guida del Team a Frederic Vasseur dell’Alfa Romeo.

La decisione è stata presa in seguito ad un vertice societario e sarà ufficializzato a fine stagione.

La gestione Binotto è stata fallimentare per la Ferrari che ha letteralmente buttato al vento tante possibili vittorie per letture tattiche sbagliate e decisioni che si sono rivelate sbagliate durante i gran premi.

Tante le critiche verso Binotto che non è mai riuscito a convincere nessuno all’interno del mondo del cavallino rampante, in primis i tanti tifosi della rossa che hanno sempre additato a lui le principali responsabilità del fallimento Ferrari.



Ferrari, inzia l’era Vasseur

Frederic Vasseur è un profilo da lungo temp corteggiato dalla famiglia Elkann, il 54enne francese infatti era stato contattato già durante la scorsa estate ma poi le parti non erano riuscite a trovare un accordo.

Attualmente il francese è alla gestione della Sauber, scuderia con la quale collabora dal 2017 e dalla prossima stagione sarà alla guida della Ferrari.



Ingegnere molto esperto, Vasseur è da tanti anni una figura molto stimata all’interno della Formula 1 e porterà la sua esperienza e tanta competenza all’interno della scuderia di Maranello.

Il 2022 si è chiuso con tanti rimpianti per una Ferrari che aveva tutti i mezzi per poter lottare fino all’ultimo per il mondiale ma che si è letteralmente suicidata con scelte incomprensibili all’interno dei vari gran premi.

Tutti gli errori commessi fanno capo sicuramente a Mattia Binotto che non è stato in grado di gestire al meglio la rossa sia dal punto di vista comunicativo che strategico.

La monoposto è finalmente tornata ad essere competitiva e sia Sainz che Leclerc hanno ampiamente dimostrato di essere due piloti fenomenali, i punti di partenza dai quali Vasseur dovrà ripartire per provare a portare la rossa sul tetto del mondo.

Con il francese cambia non soltanto la guida strategica della scuderia ma anche la filosofia alla base della gestione di piloti e staff tecnico, per la Ferrari inizia una nuova era: arriva la gestione di Frederic Vasseur.