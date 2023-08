Rivetti di metallo sui jeans, a cosa servono? Se lo chiedono tutti: ecco la verità

By

Sai a cosa servono i rivetti di metallo sui jeans? Tutti se lo chiedono, ma ecco finalmente la verità sulla utilità di questi rivetti che troviamo sempre sui jeans!

C’è una cosa che vediamo sempre sui jeans e non sappiamo a cosa serve. Stiamo parlando dei rivetti di metallo, elementi belli da vedere e che rendono particolari i jeans. Tuttavia, pochi sanno a cosa servono e sicuramente neanche tu hai idea qual è la loro funzione.

Eppure li indossiamo sempre con piacere, anche se ci chiediamo a cosa servono questi elementi in metallo. Ecco la risposta alla tua domanda, finalmente potrai sapere a cosa servono i rivetti nei jeans!

I jeans, capo irrinunciabile

Capo irrinunciabile per chi ama il look casual, i jeans da diversi decenni sono parte integrante del guardaroba, li mettiamo con disinvoltura e non ci facciamo troppe domande su alcuni elementi che li caratterizzano.

Resistenti e duraturi nel tempo, i jeans sono realizzati con un tessuto che li rende praticamente indistruttibili e per questo li indossiamo per molti anni, perché si mantengono perfetti a lungo. Una delle curiosità sulla quale alcuni si fanno delle domande è la tasca minuscola che si trova sul davanti dei jeans, al di sopra di quelle normali.

Se qualcuno pensa che si tratti di una tasca senza senso si sbaglia di grosso. Infatti, pare che all’inizio questa tasca sia stata creata per introdurvi gli orologi da taschino, ma poi per riporre altre cose minute, per conservarle con cura. Oltre alla tasca, anche i rivetti in metallo sono elementi curiosi, ma a cosa servono? Scopriamolo di seguito!

I rivetti in metallo sono decorativi

Come già detto, anche tu hai sicuramente notato i rivetti in metallo presenti sui jeans e sicuramente vorresti sapere qual è la loro funzione. Ebbene, la prima funzione in assoluto è quella di essere decorativi, infatti rendono i jeans unici ed esclusivi, diversi dai comuni pantaloni.

I rivetti in metallo sono posizionati sulle tasche e sulle cuciture e abbelliscono il capo, rendendolo davvero particolare. Anche se il loro nome tecnico è ‘Rivetti’, vengono denominati comunemente bottoncini dei jeans in metallo.

Da sempre sono una caratteristica dei jeans e l’effetto decorativo ne ha anche decretato il successo fin dal primo giorno che sono comparsi sul mercato. Qualunque sia il tessuto jeans con cui sono realizzati, i rivetti sono un tratto distintivo che ne fa in assoluto un capo inconfondibile.

I bottoncini in metallo fanno durare a lungo i jeans

Un altro motivo per cui i rivetti in metallo sono così importanti per i jeans è quello di renderli più duraturi nel tempo. Infatti, questi bottoncini in metallo impediscono al tessuto di strapparsi e di logorarsi facilmente.

Oltre che essere decorativi, dunque, i rivetti hanno anche uno scopo funzionale molto importante, quello di far durare più a lungo i jeans. Come è risaputo, i bottoncini metallici hanno avuto una grande importanza nel lancio del jeans.

Questi pantaloni nel 1870 erano un capo privilegiato dagli operai che li usavano perché erano molto resistenti e non si bucavano facilmente. A cucirli per la prima volta fu un sarto di origini lettoni, Jacob Davis, al quale la moglie di un operaio commissionò un paio di pantaloni che non si logorassero facilmente.

Il sarto ebbe l’idea di applicare dei rivetti in metallo nei punti più soggetti agli strappi, per esempio sulle tasche. Presto capì che i pantaloni avevano una durata maggiore e non si logoravano facilmente. Quei pantaloni riscossero un immediato successo e tutti gli operai li volevano.

Il sarto Davis allora si mise in contatto con Levi Strauss, fondatore del brand Levi’s e gli propose di realizzare jeans con i rivetti in metallo per offrire un capo più resistente e duraturo agli operai. Nel 1873 i due ottennero il brevetto, ma solo dal 1960 quei pantaloni vennero indicati solo con il termine ‘jeans’.