Ritrovato uomo senza memoria: è mistero su chi sia e da dove venga

Il mistero dell’uomo ritrovato

In Inghilterra da quattro mesi va avanti un mistero non ancora svelato: un uomo infatti dice di non ricordare chi è o da dove viene. Dovrebbe avere circa 40 anni, ed è stato trovato a Weymouth, nel Dorset quattro mesi fa e ancora la polizia non riesce a identificarlo, nonostante i diversi appelli e l’intervento dell’Interpol.

Secondo quanto scritto dal Mirror, l’uomo ha un modo di parlare dall’Europa orientale e, secondo gli investigatori coinvolti nel caso, si ritiene che la sua lingua madre sia il lettone. Quando è stato trovato qualche mese fa, aveva indosso un casco da motociclista nero privo della visiera e due paia di pantaloni della tuta.

Diversi soggetti hanno condiviso le proprie teorie su questo sconosciuto. Alcuni credono che sia un immigrato, mentre altri credono che possa soffrire di demenza o danni cerebrali. Molti sono rimasti rattristati dalla vicenda dell’uomo, pensando al fatto che l’uomo potrebbe essere loro padre.

Le indagini sul caso

Ad oggi ancora non è stato possibile confermare l’identità dell’uomo, in quanto lui stesso non ha memoria del suo passato. Secondo la polizia non è stato capace di dire dare delle informazioni sulla sua provenienza, sul suo passato o sulla sua ipotetica famiglia.

Ora l’uomo resterà sotto le cure del servizio sanitario fino a quando non si potrà fare luce su questa storia. Oggi, dopo qualche mese dal ritrovamento l’uomo è cambiato, in quanto ora ha i capelli e la barba più corti.

La polizia ha divulgato le immagini di come appare oggi l’uomo, sperando così di avere da qualcuno che lo riconoscerà qualche informazione sulla sua identità. Al momento nessuno si è fatto avanti e l’uomo continua a non ricordare nemmeno un frammento della sua vita.

Nonostante ciò però, dopo le cure e qualche mese, ora l’uomo sta bene e gode di ottima salute. Di certo ora le indagini continueranno e si spera che un giorno l’uomo possa ricordare qualcosa, così da poterlo riportare dai suoi cari.