L’ultimo messaggio WhatsApp di Gianluca Vialli: quali sono state le ultime parole

Prima di volare in cielo, Gianluca Vialli aveva inviato un ultimo messaggio ad un suo caro amico. Ecco cosa c’era scritto.

Lo scorso 6 gennaio, il mondo del calcio italiano è stato travolto dalla scomparsa di uno dei suoi campioni più amati e apprezzati per via delle sue prestazioni sul campo e anche per la sua grande umanità.

Gianluca Vialli, ex calciatore, attaccante di molti club come il Cremonese, la Sampdoria, la Juve e il Chelsea, è scomparso a seguito di una malattia che lo aveva colpito qualche anno fa, a soli 58 anni.

Gianluca Vialli: ecco l’ultimo messaggio prima della sua scomparsa

Eppure, lo scorso anno, durante gli Europei 2020, Vialli si era mostrato al fianco della Nazionale Italiana dove ha incoraggiato tutti quanti i calciatori dando loro supporto morale e consigli.

Per questo, la sua morte, è stata come un fulmine a ciel sereno, seppure da qualche settimana era ricoverato in una clinica, ma tutti quanti si aspettavano che le sue condizioni migliorassero.

Subito dopo aver appreso la notizia della sua morte, tutti quanti i suoi colleghi e coloro che hanno avuto la possibilità di lavorare al suo fianco, hanno pubblicato sui social delle parole di cordoglio per l’avvenuta scomparsa.

Come in molti hanno dichiarato, non solo Vialli era uno degli attaccanti e dei calciatori più bravi che la Nazionale Italiana abbia mai avuto ma anche un uomo sensibile pronto a mettere la felicità degli altri davanti alla sua.

Ad oggi, è stato l’unico attaccante italiano ad aver vinto tutte le coppe della UEFA e tutti quanti ce lo ricordiamo esultante quando l’Italia ha vinto gli Europei lo scorso 11 luglio 2021.

Dopo la scomparsa di Pelè e di Mihajlović, il mondo del calcio piange un altro fuoriclasse e il Museo del Calcio di Coverciano ha voluto omaggiare Vialli posizionando la sua maglia all’ingresso dell’edificio.

Le parole del Ministro Abodi

In questi giorni, sua moglie Cathryn White Cooper ha fatto recapitare tramite una collaboratrice di Vialli un messaggio dedicato a tutti quanti i giornali ringraziando loro per l’affetto dimostrati.

La donna, ha ammesso che lei e le sue figlie sono distrutte per la perdita del loro amatissimo Luca e che il suo ricordo rimarrà sempre vivo nei loro cuori grazie alla sua bontà d’animo.

Anche l’attuale Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, ha voluto ricordare il calciatore postando un messaggio commovente sui social dove da l’addio all’attaccante con molto dolore.

Il Ministro afferma che a partire dal 2021 tra i due si era instaurato un bellissimo rapporto di stima reciproca e che quando anche lo stesso Abodi si era ammalato della stessa malattia, Vialli spesso gli mandava dei messaggi per restare aggiornato sul suo stato di salute e per dargli forza.

Abodi, ha rivelato che il suo ultimo messaggio ricevuto dal calciatore è stato “Buona Fortuna Andrea” e che per lui queste frasi avevano un grosso significato e che avevano un’importanza molto profonda.

Il Ministro ha in seguito mandato, anche negli ultimi giorni prima del suo decesso, dei messaggi a Vialli sperando che quest’ultimo potesse rispondergli, cercando di non pensare che la mancata risposta fosse per via di qualcosa di inevitabile, come invece è accaduto.