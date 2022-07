Rita Dalla Chiesa pazza di lui, il bel 50enne della RAI le ha rubato il cuore | FOTO

Rita Dalla Chiesa ed una nuova fiamma? Il web ed il mondo dei social sono fuori di sé. La bellissima donna alle prese proprio con lui!

Rita Dalla Chiesa:

“Ecche gli vuoi dire?????❤️”

Ma a chi è riferito il commento causa di tanto scalpore? Commento che sotto ad una normalissima foto vuole essere riconosciuto per i trascorsi dei due che hanno sempre dimostrato grande stima l’una per l’altro.

Rita Dalla Chiesa e l’amato volto della Rai

Un anno fa non si era fatto altro che parlare di loro dopo il messaggio che Dalla chiesa ha mandato proprio a lui, il famosissimo volto della Rai, amato da tutti per le sue sagge parole.

Come un anno fa la stima di Rita nei confronti di Alberto Matano non è affatto cambiata, infatti il commento che ha fatto tanto scalpore sul mondo del web si trpva proprio sotto al post di Alberto, il quale posa sereno davanti alla fotocamera.

Non si parlava dunque di nulla se non del fascino del cinquantenne che la bellissima Rita ha tenuto a far ben presente a chi come lei era inebriata dal nuovo taglio di capelli di Matano, il quale non ha esitato a postare una foto del nuovo look sul suo profilo Instagram.

La Dalla Chiesa si era già espressa circa un anno fa riguardo ad Alberto Mtno ed il suo commento sul DDL ZAN al programma “La vita in diretta”.

«Ci sono giornate che ti regalano un’emozione fortissima. Oggi a @vitaindiretta ho amato piu’ di sempre Alberto Matano, e il suo bisogno di difendere tutte quelle persone e quelle famiglie che, da ieri sera, sono state lasciate sole a combattere una battaglia che speravano di vincere»

Aveva infatti scritto Rita Dalla Chiesa, ringraziando platealmente Matano del suo brillante intervento.

Alberto e le novelle nozze

Matano lavora in televisione in maniere eccellente, tanto da farsi conoscere da tutti per la brillante intelligenza che lo contraddistingue, inoltre grazie alla grande fama acquisita negli anni, anche la sua vita romantica è diventataoggetto di interesse dei suoi fan, dal suo coming out ad oggi.

Per tanto tempo ha provato a mantenere la privacy sulla sua vita sentimentale, ma ultimamente la situazione è divenuta a dir poco ingestibile, novella notizia sbucata su tutti i social e in TV è il suo meraviglioso matrimonio, celebrato l’11 giugno con Riccardo Mannino.