Rita Dalla Chiesa, avete visto che bella a 20 anni? Corteggiata da tutti | FOTO

Oggi Rita Dalla Chiesa è ancora una bellissima donna ma vedere la sua foto da giovane ti stupirà. Vediamo com’era.

Rita Dalla Chiesa ha scelto di condividere con tutti una foto di famiglia in cui era in dolcissima compagnia.

Chi è Rita Dalla Chiesa

Nata a Casoria nel 1947, Rita Dalla Chiesa è oggi è Membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. I più la ricorderanno per le sue conduzioni televisive. Rita Dalla Chiesa, infatti, è stata il volto storico della seguitissima trasmissione di Rete 4 Forum. Altri, invece, la ricorderanno per i gossip che le sono orbitati attorno.

Il più importante, probabilmente, fu quello dell’amore tra lei e Fabrizio Frizzi e la differenza d’età che caratterizzava la loro relazione. Lei aveva 10 anni più di lui e, per l’epoca, era uno scandalo. La loro storia d’amore fu molto passionale. Si incontrarono quando lei era già un’affermata giornalista mentre lui si trovava a svolgere i primi ruoli in televisione. Il loro matrimonio durò 15 anni, fino al 2002, quando lui la lasciò per Carlotta Mantovan. Egli conobbe la donna, che poi sposò e da cui ha avuto una figlia, a Salsomaggiore in occasione di Miss Italia che lui conduceva.

Rita Dalla Chiesa è ricordata anche per una parentela molto importante, quella con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’uomo divenne Prefetto di Palermo. La sua morte fu tragica poiché fu vittima della Mafia negli anni ’80.

La foto da giovane

La foto di Rita Dalla Chiesa a 20 anni è proprio insieme a suo padre. Lo scatto ritrae lei ed il Generale vestiti di bianco mentre si cimentavano in un valzer. Il ritratto di famiglia è diventato la copertina del libro pubblicato due anni fa dalla stessa conduttrice. Il volume prende il titolo di Il mio valzer con papà.

Il libro da uno spaccato perfetto di quella che doveva essere la vita di una bambina cresciuta a stretto contatto con la caserma dell’Arma. Il lavoro del padre costringeva tutta la famiglia a cambiare spesso città. Si affronta, inoltre, anche il tema della sua adolescenza da ragazzina ribelle che voleva sovvertire le regole.

Rita Dalla Chiesa si sposò e ebbe una figlia ma l’uomo che resterà sempre al suo fianco a ballare sarà soltanto suo padre, scomparso prematuramente. Carlo Alberto, infatti, per lei e per tutta la Nazione ha incarnato perfettamente il senso del dovere e della giustizia contro la lotta alle mafie.

La Dalla Chiesa ha commentato il bellissimo scatto che la vede appena ventenne e bellissima:

“Ricordo che eravamo al Circolo Ufficiali, e mio padre mi chiese di ballare. Finalmente era solo il mio papà, non il generale dalla Chiesa”.

Le note che accompagnarono quel valzer furono quelle di Sul bel Danubio blu. La conduttrice ricorda ancora quanto fosse felice. Uno scatto che rappresenta un raro momento di spensieratezza che, di certo, era una cosa rara in casa sua.