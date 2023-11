Rissa in Darsena a Milano, due giovani feriti a coltellate

I feriti sono un ragazzo di 26 anni e uno di 24. Pare che la rissa sia scoppiata davanti al Mc Donald’s di piazza 24 Maggio in Darsena.

Rissa in Darsena a Milano: due giovani feriti

È di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di una rissa che si è registrata la notte scorsa – intorno alle 4 – in zona Darsena a Milano. I feriti sono due ragazzi di 26 e 24 anni rispettivamente. Il primo, che ha riportato una profonda ferita alla gola, è in condizioni più gravi ed è stato trasferito al Policlinico di Milano. Il più giovane, che ha una ferita alla schiena, si trova all’ospedale San Paolo.

