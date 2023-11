Auto finisce contro i carabinieri durante un controllo a Lamezia Terme, due militari in gravi condizioni

I militari stavano effettuando un controllo in strada a Lamezia Terme, quando un’altra vettura gli è piombata addosso. Due carabinieri sono stati ricoverati in ospedale.

Ferito, in modo non grave, anche il conducente dell’auto che li ha investiti. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri, ma sembra sia esclusa la volontarietà dell’investimento.

Due carabinieri feriti durante un controllo a Lamezia Terme

Grave incidente questa mattina in via dei Bizantini a Lamezia Terme, dove due carabinieri sono rimasti feriti in maniera grave dopo essere stati investiti da un’auto. Stando a quanto riferisce l’Ansa, i due militari avevano appena intimato l’alt a una vettura, quando una seconda auto – una Bmw – gli è piombata addosso, ferendoli. I due militari sono stati ricoverati in ospedale, il più grave a Catanzaro e l’altro a Lamezia Terme. La prognosi è riservata, ma i militari non sarebbero in pericolo di vita.

Il conducente dell’auto che li ha investiti è rimasto ferito, seppur non in modo grave. Gli stessi carabinieri, che hanno avviato le indagini sull’incidente,

escludono che il conducente della Bmw abbia investito volontariamente i colleghi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, oltre ai sanitari del 118 con due ambulanze.