Rissa furibonda nella casetta di Amici, cosa è accaduto: Maria senza parole | VIDEO

Rissa furibonda nella casetta di Amici. Maria De Filippi resta senza parole. Ecco che cosa è accaduto tra due allievi del famoso talent di Canale 5.

Succede qualcosa di inaspettato nella casetta di Amici di Maria De Filippi. Due tra gli allievi più amati del talent ai ferri corti. Scoppia la rissa. Le telecamere hanno ripreso tutto. Ecco chi sono i protagonisti di questa lite inaspettata.

Caos nel talent di Maria De Filippi: ecco cosa è successo

Manca davvero pochissimo alla finale di Amici 2023. Tra solo due puntate scopriremo finalmente il vincitore di questa edizione turbolenta e particolare che tanto è piaciuta però al pubblico di Canale 5.

Gli allievi di quest’anno sono entrati tutti, a loro modo, nel cuore del pubblico. Ormai sono rimasti davvero in pochissimi a contendersi il palcoscenico per la finalissima che, salvo imprevisti, dovrebbe tenersi domenica 14 maggio.

Da qualche ora, grazie ad uno scoop di Dagospia, circola voce che la finale potrebbe infatti essere rimandata a causa del Covid. Pare che due allievi avrebbero contratto il famoso virus.

Se così fosse, questo sarebbe soltanto l’ennesimo intoppo in una trasmissione che da settembre si è ritrovata a dover fare i conti con imprevisti e ostacoli inaspettati.

A proposito di situazioni controverse, sapete che cosa è successo proprio tra due allievi? Scoppia la rissa furibonda nella casetta di Amici. Maria De Filippi senza parole. Le telecamere hanno ripreso tutto.

Rissa furibonda nella casetta di Amici: le telecamere riprendono tutto

Manca davvero poco alla finalissima di Amici che, salvo imprevisti, dovrebbe tenersi domenica 14 maggio. La tensione è alle stelle e spesso nel daytime quotidiano vediamo i ragazzi alle prese con la gestione dell’ansia e dello stress che a questo punto diventano quasi ingestibili.

Proprio di recente è accaduto qualcosa di incredibile nella famosa scuola di Canale 5, una lite inaspettata tra due allievi. Scoppia la rissa furibonda nella casetta di Amici e Maria De Filippi resta senza parole.

Le telecamere hanno ripreso tutto. C’è un video che da qualche ora circola sul web che mostra nei dettagli che cosa è accaduto e lo potete trovare poco più in basso.

Intanto vi spieghiamo però nel dettaglio quello che è successo. Innanzitutto, i protagonisti di questa lite sono due degli allievi più amati dell’edizione 2023 di Amici, ovvero la ballerina Maddalena Svevi e il cantante Wax.

Proprio loro ora sarebbero ai ferri corti. Come si può vedere dalle immagini, in un momento di relax nel giardino antistante la casetta, Maddalena inizia ad accusare il coinquilino di maleducazione.

Come mai sono arrivati a discutere? La questione è chiara: tutta colpa di un telecomando! Ebbene sì, la situazione degenera proprio a causa della televisione. Maddalena, in un momento di relax, decide di ascoltare la musica ma Wax, seduto vicino a lei, manifesta l’intenzione di guardare un film.

Ed ecco che dopo una breve discussione il cantante letteralmente sottrae alla coinquilina il telecomando. Inizia così un botta e risposta tra i due allievi che iniziano a discutere in maniera furente.

Per tentare di calmarsi, Wax lascia la casetta ed esce in giardino insieme a Mattia e ad Angelina. Il cantante racconta agli altri allievi che la ballerina lo ha pesantemente insultato e accusato di non esser capace di chiedere scusa.

Scoppia la rissa ad Amici tra Maddalena e Wax 🚨🚨 pic.twitter.com/crzD5aLbx6 — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) May 5, 2023

Per il momento, pare che la situazione tra i due allievi sia ancora molto tesa. Intanto si teme per la salute degli altri concorrenti. Pare infatti che Isobel e Aaron abbiano contratto il Covid così come Angelina e Mattia.

Invece, Maddalena, Benedetta e Wax sarebbero ora in isolamento. Non è arrivata però nessuna notizia di slittamento della semifinale che secondo quanto annunciato anche dalla spot pubblicitario dovrebbe tenersi sabato 6 maggio.

Il pubblico di Canale 5 attende con ansia la finalissima. Chi sarà il vincitore dell’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi? Nel frattempo sui social è già iniziato il toto-nome. Alcuni credono che ad alzare la Coppa dei campioni sarà la ballerina Isobel, altri invece credono che quest’anno la competizione sarà vinta dal cantante Aaron.

In ogni caso, a prescindere da chi vincerà il talent, c’è una certezza assoluta: tutti gli allievi di quest’anno hanno mostrato al pubblico il meglio di loro stessi. I telespettatori sono infatti convinti che ciascuno di loro riuscirà a trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo senza alcuna difficoltà.

Insomma, per scoprire se i pronostici sono giusti o meno non ci resta che aspettare la puntata di domenica 14 maggio quando finalmente scopriremo il vincitore di questa splendida edizione.