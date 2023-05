In Texas un uomo investe con il SUV un gruppo di migranti, 7 morti

By

In Texas un uomo ha investito con il proprio SUV un gruppo di migranti che si trovavano alla fermata di un autobus in prossimità di un centro d’accoglienza. Quest’atto che sembra essere stato intenzionale ha causato la morte di 7 persone.

L’uomo forse era sotto effetto di droghe, secondo la polizia intervenuta sul luogo l’atto è stato intenzionale. Il SUV Land Rover che ha colpito i migranti viaggiava ad un’elevata velocità lungo la strada colpendo i pedoni che erano sul marciapiedi di Brownsville, città che si trova vicino al confine con il Messico. Oltre alle 7 vittime ci sono anche una decina di feriti.

Strage in Texas, un uomo investe migranti con il suo SUV sono 7 i morti

Ennesima strage in Texas dove un uomo ha investito con il proprio SUV un gruppo di migranti che si trovavano alla fermata dell’autobus vicino al centro di accoglienza nella città di Brownsville.

Secondo le ricostruzioni l’uomo, di origine ispaniche, ha guidato il suo SUV Land Rover ad alta velocità sulla strada , lanciandosi poi contro i migranti che si trovavano sul marciapiede in attesa dell’autobus.

A causa del suo gesto sono morte 7 persone e un’altra decina sono rimaste ferite. Brownsville è una città vicino al confine con il Messico ed ha un unico centro di accoglienza dei migranti che ogni anno gestisce migliaia di migranti.

Nei giorni scorsi sono arrivati moltissimi migranti dal Venezuela che sono stati appunto accolti nell’unico ricovero notturno in città che si chiama Ozanam Center.

Secondo quanto riportato dal direttore del centro d’accoglienza Ozanam Center le persone decedute e ferite erano per la maggior parte migranti arrivati dal Venezuela.

Non sono ancora state chiarite le cause della strage che si è svolta proprio a pochi passi dal centro di accoglienza che ospita non solo migranti ma anche senza tetto.

L’uomo responsabile di aver investito le persone che si trovavano alla fermata dell’autobus è stato arrestato e ricoverato presso un ospedale. Al momento si trova sotto stretta sorveglianza e non si esclude che l’uomo, al momento dei fatti, fosse sotto uso di droghe.

Al momento non si hanno ancora notizie se sia stato un atto intenzionale o causale

Uno dei portavoci della polizia locale che è intervenuta sul luogo ha parlato di un atto intenzionale e che al momento l’uomo è stato arrestato con l’accusa di guida spericolata.

Dalle prime notizie apprese il colpevole non ha intenzione di collaborare con la polizia locale per chiarire cosa sia effettivamente successo e perché si sia scagliato contro le persone in attesa del bus.

Alcuni testimoni hanno raccontato che l’uomo prima di lanciarsi sulla folla alla fermata del bus ha insultato i presenti, ha poi accelerato intenzionalmente e colpito le persone che si trovavano lungo il marciapiede.

Questo fa presuppore che quanto successo possa effettivamente essere un atto intenzionale.

Al momento comunque le forze dell’ordine locale stanno indagando per ricostruire gli avvenimenti e per capire cosa abbia spinto il guidatore a lanciarsi con il proprio SUV sulla folla di migranti.