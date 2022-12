Rissa a Windsor tra William e Harry, il motivo: mamma Diana sarebbe furiosa

William e Harry ai ferri corti, è rissa tra i due fratelli. Mamma Diana sarebbe furiosa e delusa con loro. Ecco perché i due famosi rampolli inglesi si sono dichiarati guerra l’un l’altro.

Continuano i problemi tra i due Royal Brothers, il principe Harry e il principe William. Pare che questa volta siano proprio ai ferri corti. La ragione che li ha portati a litigare? Eccola: finalmente fuori tutta la verità.

William e Harry ai ferri corti

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che William e Harry sarebbero arrivati a questo punto. Loro, i due rampolli di una delle case reali più chiacchierate e discusse del mondo, quella britannica, sono oggi in parti del mondo diverse, l’uno contro l’altro.

Cresciuti nella serenità e nell’unità familiare, per quanto possibile, da nonna Elisabetta, nonno Filippo e papà Carlo, hanno sentito indubbiamente l’assenza di una figura femminile importante, quella di mamma Diana.

Legatissimi alla defunta genitrice, la vita a corte di Harry e William non è stata sicuramente semplice da affrontare. Eppure loro sono cresciuti, e fino a qualche tempo fa sembrava nel migliore dei modi, con un legame che appariva indistruttibile, lo stesso che oggi invece sembra non esistere più.

I due fratelli reali sono in guerra, sono ai ferri corti e sembra che nessuno sia in grado di far riavvicinare tra di loro Harry e William e di mettere pace. Ma per quale ragione oggi William è furioso col più piccolo di casa Windsor? Sbuca la reale ragione: c’entra mamma Diana.

Ecco perché i due fratelli sono in lite

Che da un po’ di tempo William ed Harry si fossero allontanati era cosa nota a tutti ma che tra di loro addirittura si fosse arrivati a sfiorare la rissa, questo nessuno lo sapeva. Pare infatti che i due fratelli siano sempre più distanti l’uno dall’altro.

A peggiorare ancora di più la situazione, è il documentario di Harry e Meghan che solo qualche giorno fa ha visto la luce in tutto il mondo. In particolare, secondo quanto dichiarato da esperti reali, il principe William non avrebbe perdonato ad Harry una cosa in particolare.

Nella sua docu-serie, il principe dai rossi capelli ha accennato, e non soltanto a quello, alle accuse di razzismo che la casa reale avrebbe perpetrato nei confronti della sua consorte, Meghan Markle, ma anche ad una famosa intervista rilasciata da Diana.

A quale ci riferiamo? A quella risalente al 1995 che la ex principessa del Galles rilasciò a Martin Bashir per la BBC Panorama. In quell’occasione, la ex moglie dell’allora Principe Carlo, parlò non soltanto di se stessa, della anoressia e della bulimia nervosa ma anche del suo rapporto conflittuale con il futuro erede al trono e dei numerosi tradimenti di quest’ultimo.

Lui ha tradito la sua fiducia

Questa intervista che Harry e William hanno avuto modo di vedere in versione integrale, più volte, è stata per anni argomento tabù a corte. Pare che i due fratelli si fossero promessi di non tirare mai più fuori questo argomento.

Harry però ha tradito la fiducia e la promessa fatta a William e in una puntata del documentario ha parlato rilasciando anche dei dettagli piuttosto precisi su questa intervista dolorosissima rilasciata anni fa dalla mamma.

William non avrebbe perdonato questa coltellata alle spalle da parte del fratello, ragion per cui avrebbe deciso di chiudere i rapporti con lui. Insomma, la situazione è davvero delicata. Il documentario, la cui seconda parte uscirà tra qualche giorno, sta già mietendo vittime a palazzo Reale e il libro di Harry, Spare, in uscita il 10 gennaio, si preannuncia ancora più drammatico.

Dunque sembra che non ci sia alcuna possibilità che i due fratelli si riappacifichino. Ormai hanno alzato un muro tra di loro che nessuno, a partire da loro stessi, hanno intenzione di buttare giù.