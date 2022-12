Cristiano Ronaldo non lascia il Portogallo, nel mirino Euro 2024

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Correio de Manha” il matrimonio tra Cristiano Ronaldo ed il Portogallo non è ancora finito, il fenomeno di Madeira infatti vorrebbe continuare a rappresentare la propria nazionale ancora per alcuni anni almeno fino all’estate del 2024 quando si giocherà il prossimo europeo.

Le scelte tecniche di Santos e le lacrime per l’eliminazione dal mondiale sono ormai acqua passata, Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e ,secondo il quotidiano portoghese , avrebbe messo nel mirino i campionati europei del 2024.

Ai prossimi europei il fenomeno portoghese avrà 39 anni e potrebbe sicuramente avere un posto all’interno della rosa subentrando a partita in corsa per lasciare spazio dal primo minuto a calciatori più giovani ed in grado di giocare ad un’intensità più alta.

Al momento difficile fare ipotesi, il numero 7 dovrà innanzitutto trovare un nuovo club con il quale mantenersi in forma e poi decidere anche sul fronte nazione.

Le sirene arabe si fanno sentire ma la sensazione rimane la stessa: CR7 vorrebbe un’altra grande occasione a livello europeo prima di ritirarsi definitivamente.

Cristiano Ronaldo ed un futuro tutto da scrivere

Dove giocherà Cristiano Ronaldo? A questa domanda, ad oggi, ancora non si può rispondere ma di sicuro aumentano le probabilità di vedere presto il cinque volte pallone d’oro giocare in Arabia Saudita.

Le pretese economiche del fenomeno portoghese sono ancora molte e sembra sempre più difficile ipotizzare una sua permanenza all’interno del calcio europeo soprattutto considerano che l’Al-Nassr sarebbe disposto ad offrire all‘ex attaccante della Juventus un biennale da circa 200 milioni di euro.

Con l’uscita dal mondiale del Portogallo il numero 7 dovrà velocizzare i tempi ed entro qualche settimana scegliere una destinazione giusta per il proprio futuro.

Intanto la stampa portoghese allontana le voci di un possibile addio alla nazionale, il “Correio de Manha” infatti ha dichiarato come la volontà di Ronaldo sia quella di scendere in campo durante il prossimo Europeo del 2024 quando avrà 39 anni.

Nel frattempo Yasser Al-Misehal, numero uno della Federcalcio dell’Arabia Saudita ha parlato del futuro del portoghese aprendo le porte ad un suo possibile arrivo: “”Vogliamo sorprendere tutti e avere qui i giocatori più forti da qualsiasi parte del mondo. Come Federazione, saremmo più che felici. Quindi, sì, vorremmo portarlo”