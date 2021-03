Dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey da Meghan e Harry mandata in onda dalla Cbs e le innumerevoli riunioni all’interno della famiglia reale britannica per cercare di fare il punto, arriva la risposta di Buckingham Palace per conto della Regina Elisabetta: “Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri amati della famiglia”.

Buckingham Palace: “Le questioni razziali sono preoccupanti”

Invece, sulla questione legata alle discussioni sul colore della pelle di Archie, figlio di Harry e Meghan Markle, da Buckingham Palace sono arrivate queste parole: “Le questioni razziali sono preoccupanti, anche se i ricordi possono variare, vengono prese molto seriamente e saranno affrontate privatamente dalla famiglia”.

E ancora: “Questa vicenda, anche se ci potrebbero essere ricostruzioni divergenti, verrà presa assolutamente sul serio dalla Casa Reale a livello privato“. Perché “le questioni sollevate dall’intervista, soprattutto quelle di carattere razziale, ci preoccupano“.

“Tutta la famiglia – si legge nella parte conclusiva del comunicato – è triste nel sapere quanto gli ultimi anni siano stati difficili per Harry e Meghan”. E ancora: “Harry e Meghan – ci tiene a sottolineare la Regina –rimarranno per sempre membri della famiglia molto amati da tutti“.

Harry e Meghan, la reazione di Carlo

Prima che uscisse la nota di Buckingham Palace, Carlo è apparso in pubblico per una visita a un centro di vaccinazioni anti Covid ospitato in una chiesa di Londra. Incalzato dai giornalisti, il principe di Galles ha risposto ridacchiando nervosamente quando gli è stato chiesto se avesse visto l’intervista. Ma ha voluto lanciare un messaggio di tolleranza, rivolgendosi ad alta voce a un’infermiera che spiegava d’essere nata in Nigeria: “È un Paese fantastico, con tanti gruppi etnici diversi” ha detto.

L’intervista di Harry e Meghan

Durante la chiacchierata con Oprah Winfrey, Meghan ha raccontato d’essersi sentita abbandonata dalla famiglia reale e di aver addirittura contemplato l’opzione del suicidio prima della fuga in America. Harry e Meghan hanno inoltre denunciato che un membro di casa Windsor avrebbe espresso delle preoccupazioni sul colore della pelle di Archie, prima della nascita del piccolo.

L’intervista in cui la Duchessa di Sussex ha accusato la Casa Reale di aver temuto per il colore della pelle del figlio Archie e in cui la coppia ha ammesso di aver lasciato la famiglia reale “per carenza di sostegno e comprensione” è stata vista in tv nel Regno Unito da circa 11 milioni di spettatori.