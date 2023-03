Rischio “invasione” di cavallette in Italia, ecco quale regione stanno colpendo

Sta avvenendo una vera e propria invasione di cavallette in Italia. Stanno colpendo in particolare una regione, che non ha più pace.

Qual è la regione italiana particolarmente colpita dalla piaga delle cavallette e in che modo è possibile contrastare questo fenomeno. Gli esperti non avevano previsto che sarebbe accaduto proprio ora.

Invasione di cavallette in Italia

In Italia si sta diffondendo una vera e propria piaga, causata da un animale che sta invadendo le nostre città, in particolare quelle di una regione. Stiamo parlando delle cavallette, insetti che stanno attaccando le coltivazioni e non solo.

Il problema delle cavallette si sta diffondendo sempre di più e sta provocando parecchi problemi a varie comunità sparse in Italia. La notizia dell’invasione ha raggiunto anche le varie istituzioni sparse sul territorio, che hanno rilasciato varie dichiarazioni.

Hanno ammesso di star pensando a dei piani di azione per contrastare l’emergenza e per supportare tutti coloro i quali vengono danneggiati dalla piaga.

Le istituzioni e i cittadini stanno ora collaborando con l’obiettivo di risolvere le varie problematiche, che sono evidenti e a cui sperano di dar soluzione nel minore tempo possibile.

Ma qual è la regione italiana che in particolare è finita nel mirino delle cavallette? Vi spieghiamo tutto di seguito.

Ecco quale regione stanno colpendo

L’Agenzia Laore e i lavoratori di Forestas e del Corpo Forestale, assieme alla Polizia, stanno agendo per evitare che la situazione creata dalle cavallette precipiti. In particolare, si tratterebbe di una vera e propria invasione nella regione italiana della Sardegna.

Le istituzioni si sono già mobilitate nella città di Nuoro, assieme all’assessora all’Agricoltura, Valeria Satta. In particolare, la politica si è recata presso la località di Noragugume, dove ha sede la centrale operativa e dove si sono anche riuniti i cittadini che hanno riscontrato per primi il problema delle cavallette.

In questo contesto è davvero fondamentale la collaborazione di tutti. Proprio per questo la centrale ha disposto nuovi canali, tramite cui chiunque può dar comunicazione di notizie sulle cavallette.

In particolare, esiste un’applicazione, chiamata Deomarco, ideata da Laore, che è possibile scaricare sul proprio cellulare per ricevere e fornire aggiornamenti in tempo reale. Esiste anche un altro canale pensato dalla centrale, che è il numero 3334928760, tramite cui si può comunicare via Whatsapp

Le autorità hanno sottolineato come sia importante fornire qualsiasi informazione riguardante l’invasione delle cavallette. All’interno del proprio messaggio, bisogna inserire a anche i propri dati anagrafici, il proprio Comune di residenza e del materiale multimediale. Si tratta di foto e di video che testimonino la presenza delle cavallette.

“Ogni cittadino può segnalare il problema. C’è necessità che chiunque possa collabori.”

Ha dichiarato il sindaco di Sedilo, un Comune della provincia di Oristano.

Ora gli italiani si chiedono se le cavallette possano raggiungere anche altre parti d’Italia. Gli esperti ritengono che ciò sia possibile, ma non certo. Nel frattempo, il centro continua a cercare di contenere il fenomeno, in modo che le attività quotidiane di tutti i sardi possano proseguire normalmente.