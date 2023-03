Il governo ha ottenuto la fiducia della Camera sul Superbonus

Il decreto sui crediti fiscali riceve la fiducia della Camera. Martedì 4 l’approvazione del Superbonus e il passaggio al Senato.

La Camera ha dato la fiducia al Superbonus, dopo il blocco dello scorso 17 febbraio. Il via libera è arrivato nella giornata di oggi, per le modifiche che riguarderanno il meccanismo dei crediti fiscali che sono poi maturati con i lavori edilizi. Montecitorio darà il via libera definitivo il prossimo martedì, nella mattinata del 4 aprile. Successivamente l’esame passerà al Senato.

Camera, ok al Superbonus: il 17 aprile il decreto diventerà legge

La conversione in legge del decreto dovrebbe arrivare il prossimo 17 aprile, mentre si attende l’ok dal Senato che, a scanso di equivoci dopo i relativi ordini del giorno di lunedì 3 aprile, dovrebbe essere approvato dopo la discussione del 4 aprile. Intanto la notizia di giornata è che la Camera ha dato la fiducia al Superbonus.

Il decreto legge si riferisce al blocco che aveva generato aspre critiche in tutto il Paese, risalente allo scorso 17 febbraio, della possibilità di usufruire del bonus appunto, dello sconto con cessione di credito del bonus edilizio con la detrazione fiscale – bonus 110%. Il superbonus in questo modo ha fatto segnare dopo il passaggio della commissione del senato della finanza delle deroghe per lo stop della detrazione.

Gli allenamenti riguardano la messa in sicurezza dei crediti già acquisiti prima di febbraio, insieme al mantenimento del bonus da parte di alcune categorie sociali svantaggiate.

Tutte le novità dopo l’approvazione: proroga del superbonus

La modifica apporta dunque delle novità, tra la proroga al 30 settembre del superbonus per le villette – unità abitative unifamiliari – con lavori portati a termine almeno per il 30% al settembre 2022, insieme allo sblocco dei crediti del 2022.

La comunicazione all’Agenzia dell’entrate sarà possibile dunque adesso anche senza la conclusione dell’accordo di cessione del credito. Una comunicazione che arriverà nelle prossime settimane dovrebbe far riferimento alla regolarizzare della propria posizione entro novembre, con sanzione prevista di 250 euro.

La proroga arriverà anche per gli edifici ex iacp, onlus e sismabonus. Niente F24 per la cessione dei crediti, mentre i crediti del bonus edilizio del 2022 potranno essere usati per acquistare btp con scadenza decennale. Inoltre i crediti potranno essere usati per debiti previdenziali.

I lavori di rigenerazione urbana rientrano nella categoria che potrà ancora accedere al Superbonus, così come la rimozione di barriere architettoniche e i lavori che riguardano le aree soggette a danneggiamenti da terremoti dall’anno 2009 in poi.