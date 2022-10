Rischiano fino a 8.000€ di multa gli automobilisti che fanno questa comune infrazione

Quanti di noi non commettono infrazioni varie? Se si tratta di infrazioni riguardanti il Codice della strada, la situazione poi si complica notevolmente.

Queste infatti possono costarci davvero tanto, soprattutto se viene violato l’art. 176.

Ecco che in certi casi si parla di multe che sfiorano addirittura gli 8000 euro. Ma cosa dice questo articolo? Per saperne di più restate con noi. Come tutti noi ben sappiamo, esiste un codice della strada che ci impone di rispettare delle regole se si parla di guida e di una circolazione che sia sicura per tutti, per se stessi e per gli altri.

Eppure non tutti rispettano tali norme e infatti proprio per questo si può andare incontro a multe molto salate e non solo. Questo è ancora più vero se la violazione riguarda uno specifico articolo. Quale?

Continuiamo a leggere qui di seguito per capire meglio di cosa si sta parlando, ma soprattutto per comprendere a quale articolo ci stiamo riferendo. Ma perché è così importante?

Codice della strada e multe: cosa possiamo dire?

Se si parla di multe, non si può non essere interessati all’argomento, soprattutto se si tratta di multe inerenti il Codice della strada e di specifici articoli di quest’ultimo.

Qui di seguito parleremo di un articolo in particolare, l’art. 176 e delle multe inerenti.

Sicuramente le multe che riguardano tale articolo sono davvero alte, poiché si parla di violazioni che riguardano manovre fatte con azzardo in autostrada o anche presso i caselli autostradali. Ci riferiamo per esempio a chi fa retromarcia o inversione di marcia proprio lì.

Ovviamente tutto questo può rappresentare un pericolo per se stessi e per gli altri. Ecco perché tali violazioni possono costarci davvero tanto, in tutti i sensi. Certo, a tutti può capitare di sbagliare uscita e avere la necessità di tornare indietro ed è proprio in questi casi che si è quasi costretti a fare mosse azzardate.

Ma questo è sbagliato: e oltre a essere sbagliato, è anche pericoloso e vietato e punito dall’art. 176 del Codice della Strada.

L’articolo 176: che cosa dice?

Insomma il codice della strada dispone dei divieti e bisogna prenderli in considerazione se si vogliono evitare multe salate.

Parliamo di divieti che valgono per diverse zone e per le aree che si trovano intorno ai caselli autostradali.

È illegale mettere in atto certi comportamenti anche se vi trovate all’interno di corsie di avvicinamento ai caselli.

L’articolo che abbiamo citato afferma infatti che fare inversione di marcia o retromarcia in queste aree può rappresentare un pericolo per la circolazione, soprattutto perché gli altri non si aspettano di vedere e di dover gestire tali comportamenti in queste aree.

Chi viola tale articolo non può che andare incontro a multe salate che possono arrivare a sfiorare circa 8000 euro e solo gli operatori dei servizi autostradali, le forze dell’ordine e le autoambulanze ne sono esenti.

Nello specifico chi fa retromarcia in queste specifiche aree rischia di ricevere una multa che va dalle 430 a 1.731 euro.

Per l’inversione di marcia, invece, si parla di multe che vanno da 2.046 a 8.186 euro.

A questa può seguire anche il ritiro della patente e il fermo della propria auto. Se pensiamo che ormai siamo tutti oggetto d’inflazione, non possiamo non mettere in conto che anche le multe potrebbero aumentare e diventare ancora più salate.

Forse non ci conviene molto trasgredire il codice della strada e nello specifico, l’articolo di cui abbiamo parlato e a cui abbiamo voluto dedicare un intero articolo. Se l’abbiamo fatto c’era un motivo.Siate responsabili non solo per evitare multe, ma anche per evitare di mettere in pericolo la vostra vita e quella degli altri.