E’ comparsa una misteriosa palla di ferro in una spiagga del Giappone

Una palla di ferro è comparsa misteriosamente in una spiaggia di Hamamatsu in Giappone: i sociale e i media si scatenano.

I social e i media locali si sono scatenati, tra le teorie più bizzarre, dopo il ritrovamento in queste ore da parte della polizia di una palla di ferro nelle spiagge di Hamamatsu. A segnalare la sfera alle autorità, gialla e piena di ruggine, è stata una donna residente nelle vicinanze.

Un ufo, un manga, una palla di ferro. Si sprecano i paragoni e le fantasiose teorie sulla sfera rinvenuta ad Hamamatsu, nella terra del sol levante e degli anime. La palla dal diametro di circa un metro e mezzo è apparsa sulle spiagge di Enshu, come detto nella città di Hamamatsu sulla coste dell’Oceano Pacifico giapponesi dove le autorità sono già intervenute.

La polizia giapponese ha fatto sapere ai medica che al momento non ci sono informazioni sulla provenienza dell’oggetto, così come non sembrano esserci al momento indizi per risalire alla provenienza della palla che intanto ha già scatenato teorie più o meno veritiere. Inizialmente c’era stata preoccupazione da parte dei residenti della zona vista la somiglianza a un esplosivo; le forze dell’ordine però hanno fatto comunicato che la palla non sta per espandere e non si tratta dunque di un’arma o di una bomba.

In Giappone, un oggetto di ferro sospetto a forma di palla è stato ritrovato sulla costa. È stato trovato nella città di Hamamatsu, il suo diametro è di 1,5 M. La polizia ha chiuso l’accesso alla spiaggia, la palla è oggetto di indagine, scrivono i media locali. pic.twitter.com/VuHwMe6sWF — Claudio O’Neale Torbinio (@My_Salute) February 21, 2023

Gli esperti della polizia di Hamamatsu hanno confermato che non si tratta di una mina, dopo l’utilizzo della tecnologia ai raggi X grazie alla quale si è potuto scoprire che all’interno la palla è cava.

La polizia ha esaminato la palla

A trovare il misterioso oggetto è stata una donna, residente del luogo. La palla con chiari segni di ruggine è stata vista sulla sabbia a pochi metri dall’acqua, in prossimità della riva. La polizia ha deciso, dopo aver esaminato la palla, di isolare l’area mentre le foto sono atte inviate alle autorità di autodifesa del Paese, oltre che alla guardia costiera che effettuerà ulteriori esami.

Un altro residente ha dichiarato però che la palla si trova sulla spiaggia da oltre un mese, e che durante le sue corse sulla spiaggia, lui che è solito fare jogging in quella zona, gli era spesso capitato di vederla. L’uomo ha affermato di avere anche provato a spingerla via, ma senza esserci riuscito.

Alcuni hanno fatto cenno, ovviamente, a un ufo, mentre i più romantici hanno fatto notare la somiglianza alle sfere del drago della famosa anche in Italia serie manga Dragon Ball.