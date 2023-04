Soltanto nel 2022, gli italiani hanno concluso 54.811.000 viaggi con l’aumento del 31,6% rispetto al 2021.

Dei valori che comunque risultano essere al di sotto del 23% se si fa il confronto con il 2019. Sono questi dei dati condivisi dall’Istat.

Riprendono i viaggi degli italiani

Dai dati dell’Istat inoltre emerge che le vacanze che gli italiani hanno fatto per quattro o più notti vedono un grande rialzo arrivando addirittura ai livelli del 2019. Invece, le vacanze più brevi composte da 1 a 3 notti, c’è ancora un grande divario con quella che era la situazione prima della pandemia.

Inoltre, gli italiani che da luglio a settembre sono andati in vacanza almeno una volta sono aumentati il 35,7% a differenza del 33,9% del 2021. Un valore ancora da recuperare se si pensa che nel 2019 la percentuale era pari al 37,8%.

Le mete preferite degli italiani

L’80,3% dei viaggi che sono stati organizzati in Italia hanno prevalentemente una destinazione sempre italiana mentre i soggiorni fuori confine sono al 19,7%. Risulta esserci anche un incremento per gli spostamenti turistici in direzione dei paesi dell’Unione Europea soprattutto verso i paesi europei non appartenenti all’Unione europea e al resto del mondo. In particolar modo, durante la stagione estiva, il 20,6% degli italiani sceglie mete straniere, un dato in crescita se si fa il confronto con il 2021 con un aumento di 11 punti percentuali.

Nella maggior parte dei casi, i viaggi all’estero hanno come destinazione una meta Europea. Infatti, il 16,4% scelgono la Spagna come luogo per trascorrere le vacanze, il 12,1% sceglie la Francia, il 6,5% sceglie la Croazia e il 6,2% sceglie la Grecia. Se invece senza alle vacanze brevi, la destinazione più scelta è la Francia con il 22,1% seguito dalla Spagna per le vacanze lunghe con il 17%. Il 23,5% degli italiani visita invece la Germania per motivi di lavoro.

Se si volge lo sguardo a tutti gli altri periodi dell’anno, la media è più scelta dagli italiani è sicuramente la Spagna anche se, nel periodo estivo, quella più amata è la Francia con il 15,2%. Tra le mete extraeuropee che invece vengono scelte per le vacanze degli italiani sono il Marocco con il 3,4% e gli Stati Uniti con il 2,7% seguito poi dall’Egitto con il 2,3%.

L’area del Paese che risulta avere un potere più attrattivo è Torino con 99,4%, luogo che viene scelto per il 50,5% per vacanze brevi e per il 42,3% per viaggi di lavoro. Se si fa il confronto con il 2021, per quanto riguarda gli spostamenti turistici, le regioni settentrionali hanno visto un notevole incremento dovuto anche all’aumento delle mini vacanze formati da uno o massimo tre notti.

Il Mezzogiorno resta una delle medie più scelte per le vacanze lunghe con il 26,8%, mentre questa zona d’Italia viene scelta per il 15,8% per le vacanze brevi. Le regioni più visitate sono Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto , Campania e Lazio. Nel 2022 è la Toscana la regione più scelta per le vacanze soprattutto se si parla di soggiorni brevi.

I viaggi di lavoro invece vengono fatti per lo più in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Inoltre, solo nel 2022, il Lazio è stato in grado di riottenere le posizioni perse durante i due anni precedenti diventando così una delle regioni più visitata anche per le vacanze brevi. Una delle regioni più frequentate durante le vacanze i primi tre mesi dell’anno resta il Trentino Alto Adige. Infine, è la Toscana una delle destinazione più scelta sia per soggiorni brevi che per quelli lunghi. Al primo posto troviamo sempre l’Emilia Romagna con il 12,3% della mete più visitate in occasione delle vacanze estive. In seguito troviamo la Puglia con il 9,9%, la Campania con il 7%, la Sardegna con il 6,8% e la Sicilia con il 6,7%.