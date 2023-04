By

Il noto cantante bolognese, Cesare Cremonini, non sarebbe più single. Già da tempo si rincorrevano delle voci a riguardo e il settimanale Chi sembra aver confermato la nuova relazione con la nuova fiamma.

A far battere il cuore dell’ex frontman è Giorgia Cardinaletti, 35 anni, volto noto del Tg 1. I due, nonostante mantengono il massimo riserbo sulla loro relazione, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbero conosciuti subito dopo l’estate scorsa.

Nuovo amore per Cesare Cremonini

Il cuore di Cesare Cremonini pare sia tornato a battere per una nuova fiamma. A confermare i rumors delle ultime settimane ci ha pensato il Settimanale Chi anche se la nuova coppia non sia ancora uscita alla luce del sole, ne tantomeno un post condiviso nei loro profili social.

Massimo riserbo quindi per l’ex frontman dei Lunapop e Giorgia Cardinaletti. Secondo alcune indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti a settembre, negli studi del Tg 1, quando la giornalista aveva ospitato Cremonini in diretta per la presentazione del suo nuovo singolo, “Stella di mare”, un emozionante “duetto virtuale” con Lucio Dalla.

Nel mese di novembre, la 35 enne, sarebbe stata invitata a un suo concerto e da lì pare siano diventati inseparabili. Il cantante e la giornalista, riguardo la loro relazione, non avrebbero smentito le voci che si rincorrono nelle ultime settimane, dimostrazione magari della conferma di questa nuova storia d’amore.

Gli indizi

Non sono ancora usciti allo scoperto Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, ma gli indizi per l’inizio di una storia d’amore ci sono tutti. Lui celebre cantante bolognese, lei giornalista del Tg 1. I due si sarebbero conosciuti a settembre negli studi Rai, durante una diretta del telegiornale per la presentazione del nuovo singolo del cantante.

In quell’occasione lui aveva postato una foto ricordo con la 35 enne: occhi negli occhi e la mano che stringe la vita della giornalista. Il secondo indizio, invece, risale nel mese di novembre, quando il cantante invitò Giorgia Cardinaletti ad assistere ad un suo concerto nella Capitale.

Lei, aveva postato una foto durante il backstage che li ritrae abbracciati e con un sorriso che esprime tutta la gioia nello stare insieme. Al momento non ci sono conferme e smentite da parte della coppia. Il cantante è sempre stato molto riservato e non ha mai voluto parlare apertamente delle sue relazioni.

Prima di conoscere Giorgia Cardinaletti, Cremonini è stato legato per oltre due anni con Martina Margaret Maggiore, protagonista di un video clip di una sua canzone.