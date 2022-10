“Riportatelo in negozio”, Ministero: ritirato dai supermercati | Contiene batteri

Dopo il pericolo dei wurstel, il cui consumo crudo ha causato casi di listeriosi, arriva una nuova allerta che sta facendo già preoccupare milioni di consumatori. Un altro prodotto mette in guardia i clienti.

E’ arrivato il comunicato ufficiale del Ministero della Salute: “Non consumateli, riportateli in negozio”. Scopriamo di quale prodotto stiamo parlando.

Gli operatori del settore alimentare sono obbligati per legge ad informare i propri clienti sulla non conformità degli alimenti in commercio e ritirare il prodotto dal mercato il prima possibile. Ma se il prodotto è già stato esposto e venduto al consumatore, deve eseguire un richiamo, ovvero, comunicare i consumatori del rischio tramite una nota nei punti vendita, oppure nell’area del portale del Ministero della Salute che è a cura della Regione del territorio.

Nelle scorse ore, a spiazzare tutti è stato un richiamo che ha fatto preoccupare già milioni di consumatori. Dopo i wurstel che hanno provocato dei casi di listeriosi, ora la situazione si sposta su dei tramezzini al salmone prodotti con il marchio Allegri Sapori, in vendita nella catena di supermercati Penny: scopriamo di più.

Richiamo alimentare: tutti i dettagli sul prodotto contaminato

Dopo un’allerta alimentare, il Ministero della Salute ha ritirato i tramezzini al salmone e maionese, prodotti con il marchio Allegri Sapori, in vendita nella catena di supermercati Penny. L’azienda ha richiamato i lotti del prodotto n. 22952 1 e n. 22952 2, precisando di aver trovato delle tracce di “Listeria monocytogenes”. Il Mineitero della Salute, ha pubblicato un comunicato ufficiale dove precisa chiaramente una raccomandazione ai consumatori, molto importante, ovvero:

“Non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione entro il 10/10/2022″.

Dopo il sequestro dei wurstel di pollo risultati positivi alla presenza di Listeria, prodotto dell’azienda agricola produttrice veneta, la cooperativa Agricola Tre Valli, l’attenzione ora si sposta sui lotti che abbiamo detto precedentemente. Ma cos’è la Listeria? Scopriamolo e soffermiamoci meglio sulla questione.

Cos’è la Listeria? Tutti i rischi

La Listeria monocytogenes è un batterio ubiquitario che si può trovare nella terra, nell’acqua, nella vegetazione e in altri elementi. Bisogna far molta attenzione, perché può contaminare anche tanti diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi morbidi, carni non cotte bene o anche salumi.

L’uomo può contagiarsi per via alimentare, sia bambini che adulti possono essere infettati, ma solamente in casi rarissimi porta a malattie gravi, tranne se si parla di soggetti immunodepressi o di donne in gravidanza, dove il rischio di malattia è molto più alto.