Rinvio Napoli-Salernitana per la festa scudetto: due ostacoli per la Lega

La Commissione del Comune ha chiesto lo spostamento del match per “tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza”. Gli ostacoli per la Lega.

La Lega si trova davanti due grandi ostacoli per lo spostamento di Napoli-Salernitana, mentre il Comune chiede che la partita sia giocata in contemporaneità con Inter-Lazio. La non vittoria dei biancocelesti potrebbe voler dire scudetto, dunque a Napoli si preme per la contemporaneità dei campi.

Napoli-Salernitana: la richiesta di rinvio del Comune

Il Comune di Napoli ha richiesto il rinvio di Napoli-Salernitana (in programma sabato alle 15:00) a domenica alle 12:30. Il motivo? La contemporaneità con Inter-Lazio. I romani sono secondi, e qualora non vincessero per gli azzurri sarebbe scudetto. Il timore è quello che già però dopo il derby campano di sabato potrebbero partire i primi festeggiamenti. Questi si potrebbero poi prolungare fino alla giornata di domenica, mettendo in scacco la città.

E’ questa in sostanza la paura della Commissione del Comune che ha inviato nelle scorse ore una lettera alla Lega Calcio per ottenere il rinvio. Qualora le partite iniziassero e terminassero in contemporanea infatti, il Napoli e i tifosi saprebbero l’esito dello scudetto solo a fine partita.

Il rischio è che dopo una eventuale vittoria di domenica del Napoli – come avvenuto ieri sera all’aeroporto dopo l’1-0 degli uomini di Spalletti a Torino – la gente si potrebbe riversare per le strade. Lo stesso poi avverrebbe domenica. Mentre se il Napoli dovesse giocare direttamente domenica tutto l’ambiente – in sostanze – si concentrerebbe sull’organizzazione della festa scudetto per il pomeriggio successivo.

Nella lettera il Comune scrive alla Lega: “Per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza e prevenire eventuali episodi incresciosi dovuti al caos che si potrebbe generare nei due giorni in cui si disputa la 32ª giornata“.

Saranno ore di grande lavoro a livello organizzativo i vertici comunali, visto che la città è pronta da tempo a esplodere di gioia per il raggiungimento del titolo (tutte le combinazioni con cui il Napoli diventa campione d’Italia già questa giornata), ma la Lega al momento pare non essere disposta a concedere il rinvio.

Due ostacoli per la Lega

Sono due gli ostacoli che impediscono alla Lega Calcio di rinviare Napoli-Salernitana. In primis i diritti tv e le trasmissioni delle partite. Incastri televisivi che ormai dettano la stesura del calendario stesso a inizio anno, e che costringerebbero a Sky e Dazn a rivedere tutto il palinsesto.

Problema ancor più difficile da risolvere però quello logistico. Sì, perché mercoledì andrà in scena il turno infrasettimanale, e dunque qualora il Napoli giocasse domenica, la successiva gara di martedì 2 maggio dovrebbe essere spostata a sua volta il 3 maggio, con l’Udinese – padrona di casa – che si troverebbe a fare i salti mortali tra biglietti già venduti e autorizzazioni da concedere.