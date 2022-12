Rimborso 730, quando arrivano i soldi sul conto corrente: ecco la data

By

Quando arriverà il rimborso del 730? Ecco elencate di seguito le date di quando avverranno i soldi sul proprio conto corrente.

L’Agenzia delle Entrate procederà al rimborso del 730 seguendo un calendario preciso.

Cos’è il rimborso del 730

Ogni anno, ciascun cittadino, deve presentare il 730, ovvero una dichiarazione dei propri redditi all’Agenzia delle Entrate. Potrebbero esserci dei crediti, nella dichiarazione da presentare entro la fine dell’anno, che gli utenti potrebbero richiedere come rimborso del 730.

Tale rimborso prende il nome di rimborso IRPEF. Esso viene emesso in favore dei cittadini che ne hanno fatto richiesta, seguendo un calendario ben preciso. Le date del rimborso variano in base alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

La richiesta per il rimborso 730 doveva avvenire entro il 30 settembre 2022. Ecco perché la data del rimborso è variabile e può avere una differenza tra i vari richiedenti, anche di mesi. In alcuni casi, infatti, il rimborso potrebbe avvenire con l’anno nuovo.

Di seguito analizzeremo, grosso modo, le date previste dal calendario stabilito dall’Agenzia delle Entrate per il rimborso 730.

Modalità e date del rimborso

Il rimborso 730 può avvenire attraverso due modalità:

in busta paga

dall’INPS

dall’Agenzia delle Entrate (per i soggetti con sostituto d’imposta).

Il rimborso del 730 potrà essere emesso insieme allo stipendio del mese seguente rispetto alla data in cui è stata fatta richiesta. E’ facile intuire, dunque, che un dipendente potrà ricevere il rimborso 730 in busta paga sin da due mesi post consegna della loro dichiarazione dei redditi.

I pensionati ma anche per i liberi professionisti, la questione è un po’ diversa. I pensionati, infatti, seguiranno la regola dell’erogazione del rimborso, sin dal secondo mese successivo la presentazione della propria dichiarazione dei redditi.

In base al decreto fiscale, poi, si va a stabilire 6 slot in 365 giorni, per l’erogazione del rimborso. Ciò è stabilito dall’articolo 16bis del decreto fiscale numero 124 del 2019.

Ogni slot dovrà essere necessariamente rispettato dai sostituti d’imposta. Essi sono uguali alle date di presentazione delle dichiarazioni di ognuno. Dunque, il calendario sarà il seguente:

per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio la data di rimborso è il 15 giugno;

le dichiarazione presentate tra il 1° e il 20 giugno otterranno il rimborso avverrà il 29 giugno;

chi ha presentato la dichiarazione tra il 21 giugno e il 15 luglio otterrà il rimborso entro il 23 luglio;

chi ha presentato la dichiarazione tra il 16 luglio e il 31 agosto otterrà il rimborso entro il 15 settembre;

chi ha presentato la dichiarazione tra il 1° e il 30 settembre il rimborso potrà avvenire tra 4/9, 30/9, 30/10, 30/11 e 30/12.

Si tratta di un calendario valido per tutti coloro che hanno emesso la domanda da soli ma anche se si sono rivolti ad un CAF. Dal mese di luglio scorso, tuttavia, ci sono stati dei cambiamenti per i titolari di pensione. I rimborsi in questo caso riguarderanno la cedolare secca e l’Irpef.