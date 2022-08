“Rimarrai per sempre con noi”, Andrea Bocelli devastato: erano fatti l’uno per l’altra

Dolorosa perdita per il noto cantante Andrea Bocelli, lo lascia proprio qualche ora fa, la terribile scomparsa e la dedica del cantante commuovono tutti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il noto cantante affronta una terribile situazione perdendo proprio lui nelle ultime ore. Negli anni l’amatissimo cantante si è fatto strada nel mondo della musica scrivendone letteralmente la storia. Proprio per questo motivo e per la sua innata bontà d’animo il pubblico si è avvicinato a lui seguendo costantemente ed incoraggiandolo incredibilmente. Negli anni lui stesso si è dimostrato riconoscente per questo ed ha speso tutte le sue forze per non deludere le aspettative di tutti i suoi fan ed ovviamente per aiutarli in qualsiasi modo possibile.

La sua musica e le sue canzoni hanno accompagnato tutti noi facendoci provare delle emozioni inimmaginabili. Davanti a qualsiasi difficoltà lui si è mostrato sensibile e forte nel contempo.

Perfino nelle ultime ore ha adottato un comportamento impeccabile. Inoltre le sue parole per ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta hanno nuovamente commosso tutti i suoi fan. Vediamo quindi chi, purtroppo, ci ha lasciati ed ha letteralmente sconvolto la sua vita.

Il noto cantante Andrea Bocelli subisce una grave perdita: le sue parole per l’ultimo saluto

Come vi abbiamo già anticipato il grande uomo e grande musicista negli anni ha coinvolto il pubblico in ogni sua singola mossa, facendolo emozionare, gioire e soffrire insieme a lui proprio tramite la sua voce. Ogni sua canzone ha dietro una storia inimmaginabile raccontata in maniera delicata e struggente. Nelle ultime ore purtroppo il noto cantante ha subito un grave perdita, la quale ha radicalmente cambiato la sua quotidianità causandogli un forte dolore.

Per chi non lo sapesse, solo qualche ora il suo amato cane è venuto a mancare dopo ben 11 anni in sua compagnia. Come riportato proprio da lui stesso ci ha lasciati in una giornata di sole, in tranquillità e spensieratezza.

“Dopo undici anni di gioia silenziosa, hai lasciato questo mondo pigramente senza lamentarti in una calda giornata estiva. Amante della pace e della quiete (che tanto di rado regnava in casa Bocelli), sei stato per tutti noi un amico saggio, affettuoso, placido, pronto a diffondere la tua serenità e la pace che hai saputo infondere.Hai sempre amato la musica, Chopin.”

Queste sono le parole utilizzate proprio dal noto cantante per salutarlo per la sua ultima volta, ricordandolo in modo impeccabile e struggendosi per lui. Ha inoltre aggiunto: