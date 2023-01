Riforme, a Palazzo Chigi riunione con vicepremier e ministri: tregua nel governo dopo il vertice con Meloni

A Palazzo Chigi si sono riuniti vicepremier e ministri per cercare di completare nel minor tempo possibile il percorso sulle riforme coinvolgendo anche il Parlamento.

Proseguono anche le consultazioni da parte della ministra Casellati, ieri la Lega, mentre oggi si è svolto un incontro con Lupi che apre ad una bicamerale. Presente anche Conte per un tavolo maggioranza-opposizione.

Riforme, tregua nel governo dopo il vertice con Meloni

La Lega ha ottenuto la promessa di esame preliminare della legge sull’autonomia in uno dei prossimi Cdm e Fratelli d’Italia fa presente ancora una volta la necessità di mandare avanti insieme presidenzialismo e la riforma di Roma Capitale. Questo è ciò che emerge dopo il vertice di maggioranza che è stato convocato a Palazzo Chigi oggi, in seguito alle tensioni degli scorsi giorni, riguardo i vari dossier che fanno parte del capitolo riforme. Palazzo Chigi scrive in una nota che durante il corso della riunione:

“Si è definito il percorso tecnico e politico per arrivare, in una delle prossime sedute del Consiglio dei ministri, all’approvazione preliminare del disegno di legge sull’autonomia differenziata”

Per quanto riguarda lo status di Roma Capitale e il presidenzialismo si è stato stabilito di redigere un cronoprogramma. Il governo fa sapere però che l’obiettivo sarà quello di terminare le riforme nel minor tempo possibile coinvolgendo anche il Parlamento. Alla riunione erano presenti, oltre a Giorgia Meloni presidente del Consiglio e Matteo Salvini e Antonio Tajani i due vicepremier, i ministri interessati al dossier ovvero Raffaele Fitto che è anche responsabile degli affari Europei e Roberto Calderoli responsabile degli affari regionali, insieme al ministro delle Riforme, ovvero Elisabetta Casellati. Nel frattempo le consultazioni di quest’ultima continuano con i partiti riguardo la riforma presidenziale.

Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, in seguito al confronto riguardo il presidenzialismo avuto con Elisabetta Casellati, durato oltre un’ora e mezza, ha affermato:

“Abbiamo apprezzato il metodo del ministro, di ascoltare prima che fare commissioni di esperti e abbiamo ribadito che, per noi, le riforme costituzionali si fanno seguendo un metodo che è quello del confronto tra maggioranza e opposizione. Siamo per una Bicamerale oppure un lavoro comune della commissione Affari costituzionali della Camera e Affari costituzionali del Senato. Comunque non farle nel dialogo con le opposizioni non ha mai portato bene”

Casellati aveva già incontrato ieri una delegazione della Lega ed era presente anche Calderoli, responsabile degli affari regionali. Mentre Riccardo Molinari, ovvero l’esponente del Carroccio, ha ribadito che in questa situazione l’autonomia viene prima del presidenzialismo. Per quanto riguarda invece il presidente di Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, afferma che per quanto riguarda le riforme sarà sicuramente presente un tavolo tra maggioranza ed opposizione, definendo fondamentale un confronto a riguardo.