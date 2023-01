Buccia di arancia dietro la porta di casa, perché a gennaio iniziano a farlo in tanti

Molte persone a gennaio mettono la buccia di arancia dietro le porte delle loro casa. Ecco il motivo per cui lo fanno.

Tra i frutti più consumati di sempre che si trovano sulla tavola di tutti gli italiani abbiamo l’arancia che è anche diffusa in tutto il mondo e in particolare in Spagna e in Portogallo dove ci sono tipologie Iberiche.

In Italia, l’arancia ha avuto un ottimo successo per via delle varietà molto diffuse in alcune regioni della Penisola tra le più famose abbiamo quelle della Sicilia che si differenziano per via di alcuni aspetti.

Buccia di arancia: ecco perché a gennaio tutti quanti la stanno mettendo dietro le porte

Questa, diversamente dalle altre, ha una buccia arancione con alcune sfumature tendenti al rosso e anche la sua polpa tende ad essere più rossastra rispetto ad altre arance di altre tipologie.

Inoltre, è priva di semi e quindi è adatta per le spremute che sono una fonte di Vitamina C e di energia e che sono consigliate qualora siamo raffreddati in quanto rafforza il nostro sistema immunitario.

Ma l’arancia è anche utilizzata d’estate, e non solo nelle aranciate ma anche come dissetante accompagnata da dei cubetti di ghiaccio per rinfrescarci dall’afa dei mesi della bella stagione.

Infatti, non a caso, l’arancia è tra i frutti associati all’estate in quanto ricorda la forma del sole anche se viene consumata anche in altri momenti dell’anno come ad esempio in inverno e durante la primavera.

Secondo alcune fonti, l’origine di questo agrume in Europa è dovuto all’importazione avvenuta nel XV secolo da parte di alcuni marinai portoghesi anche se la sua nascita è combattuta tra i cinesi e gli arabi.

Il metodo infallibile

Ma l’arancia è utile anche per risolvere alcuni problemi in casa, e nell’ultimo tempo molte persone lo hanno scoperto e stanno mettendo la buccia di questo agrume dietro le porte per evitare qualcosa di molto spiacevole.

Niente di scaramantico, come potrebbe sembrare, ma usando questo metodo si può evitare di acquistare alcuni prodotti per combattere il problema e avere una soluzione del tutto naturale.

In primi bisogna tagliare la buccia di arancia facendola avvolgere attorno al coltello in modo da avere una sorta di lunga spirale che andremo ad intrappolare all’interno di un vasetto che possa contenerla.

All’interno del vasetto ci versiamo un po’ di aceto di vino o aceto di mele e lo lasciamo fermentare per qualche ora per poi posizionarlo dietro la porta della nostra abitazione vicino agli angoli.

Quello che accade è incredibile, questa soluzione, darà fastidio alle formiche e quindi questi insetti spariranno come per magia dalle nostre case, infastidite dall’odore che emana la buccia d’arancia con l’aceto.

Con pochissimi ingredienti, avremo risolto uno dei problemi più diffusi nelle nostre abitazioni e possiamo anche utilizzare la soluzione del vasetto in uno spruzzino e cospargerla sulle finestre.

Anche in questo caso, gli insetti, ci penseranno due volte prima di entrare nella nostra casa per non incorrere in fastidiosi odori che non amano tanto sentire e preferiranno un’altra meta.

Non vi resta che provare questo metodo e dire addio alle formiche e altri insetti indesiderati.