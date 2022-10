“Rifiutati all’incoronazione”, la notizia agita i sudditi: sta accadendo di tutto

Alcuni membri della famiglia reale pare possano essere rifiutati all’incoronazione di Re Carlo III. Ecco l’indiscrezione che sta facendo preoccupare tutti i sudditi del Regno Unito.

La morte della Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre ha fatto si che suo figlio Carlo diventasse il nuovo Re del Regno Unito e in questi giorni è stata rivelata la data della cerimonia di incoronazione.

La data scelta dal nuovo monarca corrisponde a quella del 6 maggio 2023, otto mesi dopo dalla morte di sua madre e dalla sua salita al trono in quanto erede della defunta Sovrana del Regno Unito.

Re Carlo III: ecco chi potrebbe essere escluso dall’incoronazione

Assieme a lui, durante la cerimonia, verrà incoronata anche Camilla Shand, conosciuta come Camilla Parker-Bowles per via del suo primo matrimonio, che dal 2005 si è legata tramite nozze al Re Carlo III.

Di conseguenza, Camilla porterà la corona di Regina consorte e non tutti sembrano essere felici di questo titolo dato che al suo posto ci sarebbe dovuta essere Diana Spencer, prima moglie del Re, amatissima dal popolo.

La separazione tra Carlo e Diana, avvenuta nel 1996, sembra sia stata presa anche per via della continua presenza di Camilla nella vita coniugale dei due e proprio per essere stata imputata per molti anni come colpevole della separazione, i sudditi per molto tempo non l’hanno amata.

Secondo un’amica di Camilla, in un’intervista rilasciata al Daily Beast, Re Carlo III avrebbe fatto di tutto in questi anni per far in modo che la donna che ama sia apprezzata anche da tutto il Regno Unito.

La loro tenacia nel continuare la loro storia d’amore, contro tutti ha fatto si che la donna sia stata accettata dalla compianta Regina Elisabetta II e sembra che Carlo non riesca ad immaginare ad una vita senza di lei.

Secondo la donna intervistata, il nuovo Sovrano del Regno Unito, sarebbe pronto a fare di tutto per proteggerla e prendere le sue parti a tal punto che se si trovasse a dover scegliere tra lei e i suoi figli, patteggerebbe per sua moglie.

E questo potrebbe davvero accadere, perché in questi giorni una notizia che sta impazzando sui tabloid inglesi sta facendo preoccupare tutti i sudditi di Re Carlo III, per via del suo rapporto con Harry.

Il principe da qualche anno, non abita più a Londra e per via di alcuni problemi avuti dalla famiglia reale con sua moglie Meghan Markle, la coppia ha deciso di trasferirsi a Montecito in California.

Tra Carlo e Harry sembra non esserci un buon rapporto dato che il Re avrebbe consigliato a suo figlio di non portare Meghan con sé al capezzale della Regina in quanto non sarebbe stata la benvenuta.

La decisione di Harry

Inoltre, sembra che Re Carlo III avrebbe intenzione di levare ai figli della coppia il titolo di Altezza Reale e questo avrebbe mandato su tutte le furie Harry, che durante i funerali di sua nonna sembra non aver cantato l’inno God Save The King.

In molti hanno visto questo gesto come un affronto nei confronti di suo padre, ma c’è da dire che Harry in questi giorni avrebbe dovuto pubblicare un libro autobiografico dove avrebbe rivelato i segreti di Buckingham Palace.

L’opera è stata momentaneamente sospesa per via di una revisione dovuta dopo la richiesta della casa editrice che ha trovato troppo di pancia il manoscritto e anche per una scelta del principe dopo la morte della Regina Elisabetta II.

Inoltre, in pausa sembra anche essere il progetto Netflix sulla docu-serie sulla vita di Harry e Meghan che dopo l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey sembra far tremare la famiglia reale.

Secondo alcune indiscrezioni, padre e figlio sembra si stiano riavvicinando anche se Meghan non ne sarebbe affatto contenta e avrebbe detto a suo marito che sarebbe pronta a lasciarlo qualora tornasse a Londra.

Se Carlo ama talmente tanto Camilla a tal punto da difenderla anche Harry potrebbe fare di tutto per poter rimanere al fianco di Meghan. Se mai il libro, che sembra contenere rivelazioni scandalose su Buckingham Palace e alcune parole contro Camilla, venisse pubblicato sia Harry che Meghan potrebbero essere esclusi dalla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III.