Riesci a trovare gli scii nascosti nella foto? Soltanto le menti brillanti ce la fanno

Riesci a trovare gli scii nascosti nella foto? Solo le menti brillanti riescono nell’impresa. Dimostra le tue capacità intellettive con questo test.

Questa illusione ottica sta mettendo alla prova l’intelligenza di migliaia di internauti. Tu sei pronto ad affrontare questa sfida? Trova gli scii nascosti nella foto in soli 30 secondi!

Illusioni ottiche per stimolare il cervello

Le illusioni ottiche sono un diversivo divertente per trascorrere il tempo in maniera intelligente ma al contempo anche uno strumento scientifico importante e di valutazione per alcune figure sanitarie.

Questa tipologia di quiz aiuta i ricercatori a fare luce sui meccanismi complessi della mente umana e sul modo di reazione del cervello agli stimoli che esso percepisce dall’esterno.

Il dottor Gustav Kuhn, professore di psicologia presso la Goldsmith University di Londra, ha condotto alcuni studi su un gruppo di persone di età compresa tra i 20 e i 60 anni, che ogni giorno hanno eseguito test di intelligenza o quiz di illusione ottica.

I suoi studi hanno dimostrato che questi strumenti sono validi per comprendere al meglio le funzioni cerebrali. Eseguire per un’ora al giorno puzzle numerici, test di personalità o giochi di illusioni ottiche, consentono alla mente di rimanere in forma, allenata e concentrata, migliorando decisamente anche l’attenzione.

Dimostra che anche tu hai una mente brillante eseguendo questo test. Riesci a trovare gli scii presenti nella foto? Hai solo 30 secondi a disposizione! Pochissime le persone che li hanno individuati.

Riesci a trovare gli scii nascosti nella foto?

Se adori le sfide e non vedi l’ora di testare la tua intelligenza, allora abbiamo un rompicapo che fa al caso tuo. Con questo test saremo in grado di confondere il tuo cervello e di mettere davvero alla prova le tue doti intellettive.

Tutto ciò che devi fare è osservare questa immagine realizzata dalla compagnia britannica Jet 2 che si è impegnata davvero tanto per mettere in difficoltà gli utenti del mondo web.

Riesci a trovare gli scii tra ombrelloni e sdraio su questa spiaggia affollata? Il tempo da battere è 30 secondi. Sei pronto a metterti alla prova? Come se non fosse già abbastanza difficile con gli ombrelloni e le sedie a sdraio con righe rosse e bianche che fanno andare in tilt gli occhi e il cervello, a complicare ancora di più il quadro i piccoli granchi e le stelle marine che sono presenti sulla spiaggia e che contribuiscono a mandare ancora più in confusione la tua mente.

È facile comprendere perché tanti hanno rinunciato subito alla sfida: il tempo a disposizione è pochissimo e l’immagine può mandare in confusione. Eppure ti diciamo che il 4% degli utenti social ha risolto il rompicapo. E tu sei tra questi oppure no?

Se in meno di 30 secondi hai individuato gli scii che si nascondono su questa spiaggia, significa che hai una mente davvero geniale: meriti un premio per la tua intelligenza. Spigliato e sveglio, questi test sono per te semplici da risolvere.

Se invece sei ancora alla ricerca della soluzione, ecco dove si nascondono gli scii, te li mostriamo noi: puoi vederli nel cerchietto azzurro.

Non preoccuparti se non hai portato a termine questa sfida e soprattutto se i 30 secondi non ti sono bastati per arrivare alla soluzione. È un rompicapo molto complicato, bisogna allenarsi per poter risolvere i quiz di questa difficoltà.

Esercitati tutti i giorni e vedrai che presto diventerai un esperto nella risoluzione di queste tipologie di test. I quiz di illusione ottica, i puzzle numerici e i cruciverba sono tutti strumenti utilissimi per mantenere il cervello allenato, per migliorare la concentrazione e per stimolare la mente che rimane così attiva e reattiva anche a distanza di tempo, quando l’età avanza.