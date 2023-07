Tragedia a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, un bimbo di 18 mesi è rimasto gravemente ferito a causa di un colpo di arma da fuoco partito accidentalmente dalla pistola del nonno, una Beretta calibro 6,35 detenuta legalmente.

Il bambino è stato trasportato in codice rosso in ospedale e al momento si trova ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Santobono a causa della ferita riportata nell’addome. Sulla drammatica vicenda sta indagando la polizia per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il tragico episodio in provincia di Napoli

Si è consumato ieri sera il drammatico incidente accidentale avvenuto a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, quando un bambino di 18 mesi è stato raggiunto da un colpo di pistola, ferendolo gravemente all’addome.

La pistola, una Beretta calibro 6,35, di proprietà del nonno, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, pare fosse detenuta legalmente. Il tragico incidente si è consumato nell’abitazione di famiglia.

Il piccolo è stato immediatamente trasportato presso il pronto soccorso del Santobono di Napoli a causa della ferita riportata. Al momento è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi. La polizia, in queste ore sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Indagini in corso

Dopo l’incidente familiare avvenuto nella serata di ieri, 14 luglio, a Pomigliano D’Arco, gli inquirenti sono a lavoro per la ricostruzione del caso. Secondo i primi accertamenti l’arma con la quale è stato colpito il bambino era di proprietà del nonno, detenuta legalmente.

Si tratta di una Beretta calibro 6,35. Rimane ancora da chiarire, però, chi avrebbe impugnato la pistola al momento dello sparo che ha preso in pieno il bimbo di 18 mesi, ferendolo gravemente all’addome.

Dalle testimonianze raccolte dalla polizia, il colpo di pistola sarebbe partito accidentalmente presso l’abitazione in provincia di Napoli. Le condizioni del bambino al momento risultano gravi ed è in prognosi riservata.

Notizia in aggiornamento