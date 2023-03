Riempi un bicchiere di sale in bagno e questi problemi in casa scompariranno

By

Con un solo bicchiere di sale in bagno tutti questi problemi saranno solo un lontano ricordo: un metodo classico e di grande valore.

Il sale è un prodotto naturale unico nel suo genere, utilizzato dalle popolazioni antiche per la conservazione degli alimenti. In pochi sanno che sarebbero stati proprio i Celti a tramandare questo metodo, facendo diventare il sale uno dei prodotti più usati e commercializzati nel mondo.

Un tempo molto caro da acquistare, oggi è un bene comune che si trova direttamente al supermercato. È un errore credere sia solo per uso culinario, perché il sale può risolvere non pochi problemi in casa: ne basta solo un bicchiere.

A cosa serve un bicchiere di sale in bagno?

Il sale grosso o fino è una grande ricchezza, scoperto dalle popolazioni antiche e poi usato nella conservazione dei cibi considerando la mancanza di elettrodomestici tecnologici come il frigorifero o altri metodi di conservazione.

La scoperta ha portato le popolazioni ad arricchirsi, scoprendo nel tempo i tantissimi usi e benefici di questo ingrediente naturale. Infatti, il sale è spesso associato all’arte culinaria per insaporire, ma grazie alle sue proprietà può diventare un alleato per risolvere i problemi di casa.

Con un solo bicchiere di sale si risolvono tantissimi problemi, si risparmiano dei soldi e si evita di usare dei prodotti chimici con conservanti e agenti inquinanti.

Elimina i cattivi odori in bagno

Un solo bicchiere di sale in bagno è in grado di eliminare completamente tutti i cattivi odori che si accumulano. A volte sono causati dalle tubature, mentre in altre circostanze sono dovute all’umidità che si diffonde tra i muri.

La muffa è una conseguenza dell’umidità e deve essere contrastata il prima possibile. Per questo motivo, sarà sufficiente un solo bicchiere di sale da posizionare in bagno per assorbire odori e umidità cambiando il contenuto una volta alla settimana.

Per potenziare l’azione anti odore si possono versare anche delle gocce di olio essenziale, meglio se di lavanda oppure limone. In poco tempo l’ambiente sarà profumato, privo di umidità e ricco di benessere.

La ciotolina con dentro del sale può essere posizionata anche in altre zone della casa, così da combattere l’umidità che si crea anche in cucina o in camera da letto.

Elimina le macchie gialle del wc

Le macchie gialle che si formano nel wc sono brutte esteticamente e comunque compromettono l’igiene dei sanitari. Per eliminarle del tutto è sufficiente prendere un bicchiere di sale e poi dell’acqua fredda, creando una crema d applicare sulle macchie. Lasciare agire qualche minuti e poi passare lo spazzolone, prima di tirare lo sciacquone.

Per una azione ancora più potente, si può aggiungere del bicarbonato di sodio e si lascia agire per tutta la notte.

Il sale si può anche usare, con lo stesso metodo, per pulire tutti i sanitari della cucina andando ad eliminare le tracce di calcare che si accumulano nel tempo.