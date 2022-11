Macchie gialle sui cuscini, col metodo del cucchiaio spariscono in pochi minuti

Come togliere quelle orrende macchie gialle dai cuscini? Ecco il metodo del cucchiaio che ti consente di rimuoverle in meno di 2 minuti.

Avere cuscini bianchi, candidi e morbidi è una vera e propria impresa, ma con un trucchetto infallibile è possibile rimuovere le macchie gialle. Ci sono validi ingredienti ecologici e profumati che consentono di rimuovere la sporcizia ostinata.

Macchie gialle sui cuscini? È facile che si formino macchie di sporcizia nel tempo o a seguito dello strofinamento di oggetti, animali domestici e bambini piccoli. Ci sono diverse cause che possono portare alla formazione di macchie gialle sui cuscini, specie se sono di colore bianco candido. Oltre ad essere antiestetiche, le macchie gialle sono anche poco igieniche.

Macchie gialle sui cuscini: quali sono le cause?

Sui cuscini si possono formare diverse macchie di colore giallo. Si pensi, ad esempio, al contatto con il viso ed i capelli, al sudore, allo sporco, al deposito dei granelli di polvere, al contatto con le mani e con i vestiti, ai residui di make up. Anche gli stessi animali domestici ed i bambini possono cagionare la formazione di macchie gialle sui cuscini di colore bianco o dalle tonalità chiare e tenue.

Cuscini senza macchie: gli smacchiatori chimici sono davvero efficaci?

Appena vediamo le macchie gialle sui cuscini subito ricorriamo all’utilizzo di smacchiatori chimici che reperiamo in vendita sugli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati. Ma sono davvero la soluzione più efficace ed economica? Gli smacchiatori sono ricchi di sostanze chimiche che possono danneggiare le fibre tessili dei cuscini.

Inoltre, l’utilizzo degli smacchiatori non assicura che le macchie gialle presenti sui cuscini possano essere eliminate del tutto. Bisogna poi aggiungere il fatto che l’acquisto degli smacchiatori comporta il sostenimento di costi non indifferenti. Inoltre, le sostanze chimiche contenute negli smacchiatori possono cagionare allergie, dermatiti, disturbi all’apparato respiratorio ed agli occhi, oltre il non rispetto dell’ambiente circostante.

Macchie gialle sui cuscini: ecco come rimuoverle con il metodo del cucchiaio

Non tutti sono a conoscenza del fatto che è possibile ricorrere al metodo del cucchiaio per eliminare le macchie gialle che si formano sui cuscini. Basta miscelare un cucchiaio di bicarbonato di sodio ed un cucchiaio di sapone di Marsiglia e versarlo direttamente sulla macchia gialla. Se necessario basta aggiungere un po’ di acqua e sfregare con le mani. Dopo averlo fatto agire basta sciacquare con l’acqua e lasciare asciugare all’aria. Il gioco è fatto.

Nel caso in cui le macchie gialle siano persistenti basta addizionare alla miscela un po’ di acido citrico e di sale grosso per strofinare la macchia. Questa operazione potrebbe essere necessario ripeterla per almeno due volte nel caso in cui le macchie gialle siano davvero ostinate. Con il metodo del cucchiaio è possibile rimuovere le macchie gialle dai cuscini in due minuti.