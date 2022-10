Elon Musk è pronto ad acquisire Twitter, ma alle sue condizioni: riduzione della forza lavoro del 75%. Ecco i piani dell’eclettico miliardario.

Elon Musk pronto ad acquistare Twitter e a parte quasi tutti i dipendenti. Secondo le informazioni pubblicate dal Washington Post, il boss di Tesla e SpaceX, candidato all’acquisizione del social network per 44 miliardi di dollari dopo molteplici colpi di scena, intende licenziare il 75% dei 7.500 dipendenti. Il multimiliardario intende – quindi -ridurre a 2.000 il numero dei dipendenti di Twitter.

Elon Musk vuole licenziare il 75% dei dipendenti di Twitter

Secondo un rapporto del Washington Post, Elon Musk avrebbe detto agli investitori che intende sbarazzarsi del 75% dei 7.500 dipendenti di Twitter se acquisirà la società. Ciò significherebbe licenziamento in tronco per migliaia di lavoratori della popolare piattaforma di microblogging.

Sulla base di documenti e fonti anonime, il miliardario Elon Musk avrebbe presentato a potenziali investitori l’idea di licenziare il 75% della forza lavoro di Twitter, ovvero circa 5.500 dei 7.500 dipendenti. Tale informazione è iniziata a circolata già da inizio anno: Elon Musk, dunque, avrebbe intenzione di fare pulizia tra i dipendenti del colosso americano.

Il rapporto afferma anche che la società – con sede a San Francisco – stava pianificando comunque importanti tagli: 800 milioni di dollari entro la fine del 2023, incluso un quarto della forza lavoro dell’azienda. Al momento, Elon Musk e Twitter sono – ancora una volta- nel bel mezzo delle trattative per completare il loro accordo da 44 miliardi di dollari.

Un piano di partenza già pianificato

Anche se Elon Musk non riescirà ad acquisire Twitter, la piattaforma prevede di licenziare comunque quasi un quarto dello staff entro la fine del 2023, come sostengono le fonti interpellate dal Washington Post.

Questa è la prima volta che Elon Musk menziona tagli di posti di lavoro nella sua potenziale futura azienda.

Ai dipendenti di Twitter, ha spiegato a metà giugno, di voler influenzare gli orientamenti strategici e il miglioramento dei prodotti, spiegando – in particolare – di voler ridurre la moderazione dei contenuti, senza far riferimento, però, all’eventuale licenziamento dei dipendenti.

Da parte sua, però, Twitter ha chiarito al personale che non si aspettava licenziamenti, a livello aziendale, in vista della firma dell’acquisizione dell’azienda da parte di Elon Musk. Secondo quanto riferito, il consigliere generale di Twitter, Sean Edgett, avrebbe inviato un’e-mail ai dipendenti per dire loro che la società non ha intenzione di licenziare nessuno in questo momento.

Tuttavia, viste le pratiche di Tesla o SpaceX nel campo delle risorse umane, è facile immaginare che il miliardario vorrà sbarazzarsi dei lavoratori meno produttivi e reclutarne di nuovi. Sappiamo anche che se l’acquisizione di Twitter sarà conclusa, il miliardario ha già in programma di trasformare drastiacamente il social network.