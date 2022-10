Pinuccia del trono over UeD e il suo passato da Miss: era una bellissima donna

Pinuccia, protagonista del trono over di Uomini e Donne in passato è stata una bellissima donna a tal punto da aver partecipato ad un concorso come Miss. Ecco quale.

Uomini e Donne è uno dei programmi di punta di Canale 5 che da ormai tanti anni allieta i telespettatori con le vicende dei suoi protagonisti in studio che vengono giudicati dagli opinionisti presenti in studio.

Tra questi, oltre Tinì Cansino e Gianni Sperti c’è anche Tina Cipollari che il programma lo conosce bene essendo stata lei stessa corteggiatrice e tronista, e non ha nessun pelo sulla lingua riguardo le sue eredi.

Uomini e Donne: il passato da Miss di Pinuccia

Proprio per questo motivo, la donna si è scagliata per molti anni contro Gemma Galgani, dama che è all’interno del programma da tante edizioni e che non riesce ancora a trovare l’amore della sua vita.

Tina e Gemma sono diventate due perfette rivali in quanto la prima pensa che la dama sia all’interno del programma solo per notorietà e non per trovare l’amore, la seconda invece si sente spesso sghermita dalla Cipollari ammettendo che ciò che dice è falso e che lei è solo sfortunata a non trovare l’uomo che le farà lasciare il programma.

Nel corso di queste edizioni, le due si sono scontrate molte volte e Tina ha fatto anche degli scherzi alla dama, a volte considerati troppo pesanti, da parte dei telespettatori come quando le ha gettato un secchio di acqua fredda addosso o quando le ha tirato una torta in faccia.

Negli ultimi tempi però, tra le due sembra che l’astio stia diminuendo e Tina ha preso di mira un’altra protagonista del trono over che con il suo caratterino è diventata una delle dame più amate del programma.

Stiamo parlando di Pinuccia Della Giovanna. La donna durante il programma ha avuto modo di conoscere il cavaliere pugliese Alessandro Rausa e tra loro le cose sono state spesso altalenanti tant’è che la loro storia è giunta al termine.

Dopo le vacanze estive, però, il cavaliere ha invitato la donna nella sua casa in Puglia per farle conoscere la città dove vive ma nonostante questo tra i due sembra non esserci stato un lieto fine.

La rivelazione della dama

All’inizio di questa nuova edizione di Uomini e Donne, infatti, Pinuccia e Alessandro sono tornati nel programma prendendo nuovamente due strade separate e nuovamente Pinuccia è stata presa di mira da parte di Tina.

Infatti, il pubblico oramai non può fare a meno delle loro frecciatine l’una verso l’altra e dei battibecchi che la dama mette in scena con l’opinionista ed è stato proprio durante una loro discussione che è emerso un dettaglio sul passato di Pinuccia.

La donna, ha ammesso che quando era ragazza era considerata una delle fanciulle più belle del suo Paese a tal punto da essere molto contesa ma lei ha scelto soltanto un uomo, ossia il suo defunto marito.

La sua bellezza, secondo la dama, le ha dato modo di partecipare negli anni ’60 ad un concorso di bellezza, Miss Vigevano dove nonostante ci fossero tantissime ragazze in gara, Pinuccia dichiara di essere arrivata al secondo posto e di non aver vinto la fascia per un soffio.

Tina Cipollari, sorpresa da questo suo racconto è rimasta titubante dato che non sono state portate delle documentazioni fotografiche ed ha ammesso e promesso a tutto il pubblico in studio e a casa che indagherà per capire se quello che la dama ha detto corrisponde a verità oppure è solo frutto della sua fantasia.

Fatto sta che Pinuccia, si trova a suo agio sulla passerella quando all’interno del programma vengono fatte delle sfilate per declamare la dama più interessante all’interno della trasmissione e di conseguenza, la sua versione dei fatti potrebbe essere vera.