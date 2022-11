Ricordate Silvia di Primo appuntamento? Finalmente ha trovato l’amore | FOTO

By

Silvia di Primo Appuntamento è stata una vera e propria istituzione in questi anni di programma. Oggi è bellissima e con un nuovo fidanzato: curiosi di sapere di chi si tratta?

Un vortice di simpatia e i più affezionati del programma di Real Time Primo Appuntamento sanno per certo di chi stiamo parlando: Silvia. Energica e sempre pronta alla battuta, oggi ha 33 anni e sembra proprio che la sua ricerca dell’amore abbia portato al raggiungimento dell’obiettivo. Flavio Montrucchio e il suo amabile staff di Primo Appuntamento hanno cercato di trovarle l’amore per tanti anni, ma lei sembra avercela fatta da sola.

Silvia di Primo Appuntamento: risate alla ricerca del partner perfetto

Primo Appuntamento è un programma/reality di intrattenimento in onda su Real Time il martedì dalle ore 21.10. Condotto magistralmente da Flavio Montrucco, lo staff del ristorante di Milano è oramai entrato nel cuore di tutti i fan del programma.

In estate, il programma si trasforma in Primo Appuntamento Crociera, con un format leggermente diverso e molto divertente. L’obiettivo del programma è far incontrare due persone, previa selezione e intervista, che potrebbero diventare anime gemelle.

Un primo incontro al buio, con cena annessa che può trasformarsi in un successo o in un totale disastro. Montrucchio, Pipero il maitre e Mauro il barman sono coloro che sostengono i candidati e accompagnano loro per tutta la durata della cena: se tra i due scocca la scintilla è sempre un grande successo.

Tra i protagonisti assoluti di questo programma, Silvia è stata presente dalla prima edizione. Una donna spiritosa, intelligente e sempre pronta alla battuta mentre si perdeva negli occhi azzurro del cielo del bel conduttore Flavio.

Per lei ci sono stati molti primi appuntamenti, molte delusioni e nessun amore all’orizzonte. Ha partecipato anche alla versione del programma “crociera”, ma senza alcuna fortuna. Ad ogni edizione i fan del programma si aspettano che lei arrivi da un momento all’altro, eppure quest’anno Silvia non ha voluto tentare nuovamente la fortuna. Il motivo? Si è innamorata.

Silvia innamorata e nuovo look: che fine ha fatto la protagonista di Primo Appuntamento

Le cose oggi per Silvia sono completamente cambiate, infatti dopo la sua avventura in TV ha trovato l’uomo perfetto e mostra anche un look diverso. Dal suo account Instagram, dove condivide foto e “glitter” della sua vita, si può vedere una bellissima foto con un ragazzo e tantissime altre mentre sorride.

Lei ha finalmente svoltato e non si arrabbia più con tutti, dimostrando coraggio nelle scelte e il non abbassarsi mai agli stereotipi classici di questo mondo moderno. Insomma, oggi Silvia è felice abbracciata al suo ragazzo e si mostra piena di vitalità pronta per raggiungere obiettivi diversi nel corso dei prossimi anni.

Chi è questo ragazzo? Per ora non ci sono informazioni in merito, ma sappiamo bene che sarà la stessa Silvia a parlarne con altri scatti non appena vorrà condividere questa sua felicità.