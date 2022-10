Ricordate Samantha? Dopo UeD ha perso qualche chilo ed è ancora più bella | FOTO

Samatha di U&D è stata una delle troniste che ha rivoluzionato il programma, sotto ogni punto di vista. Oggi è completamente diversa e ancora più bella di prima. Curiosi di vedere come sia diventata?

Samantha Curcio è sempre stata una bellissima ragazza e ce la ricordiamo come la prima tronista curvy. Lei ha lottato perché ci fosse finalmente sul trono una bellezza particolare, dal carattere forte e determinato per scegliere l’uomo della sua vita. Un trono flash il suo, ma che verrà comunque ricordato nella storia di Uomini e Donne. Le cose in questi mesi sono cambiate e oggi Samantha si mostra ancora più bella di quanto già non fosse, con qualche chilo in meno e determinazione in più. Siete tutti curiosi di scoprire come è oggi?

Chi è Samantha Curcio di Uomini e Donne?

Uomini e Donne è il programma televisivo tra i più seguiti e amati. Condotto dalla bravissima Maria De Filippi, il format è studiato al fine che le persone possano trovare l’amore con una formula particolare. Da una parte ci sono i tronisti con i loro corteggiatori, poi ci sono gli over che possono frequentarsi – telefonarsi – vedersi e messaggiarsi senza alcun limite.

Moltissimi di voi ricorderanno la prima tronista curvy, come lei stessa si era definita, Samantha Curcio. A colpire non solo la sua bellezza, i suoi occhi azzurro cielo ma anche una grinta e un carattere determinato.

Una donna che ha lasciato il segno e che non ha mai soffocato il suo carattere forte. Decisa e con obiettivi da raggiungere, Samantha ha mostrato durante il suo percorso anche un lato molto dolce e sognatore.

Fin dal primo giorno che ha messo piedi nello studio è stata subito capita, amata dal pubblico soprattutto per il suo modo di fare. Le forme hanno cambiato le regole del programma, in qualche modo, perché con un fascino di quel tipo nessun corteggiatore ha saputo resisterle.

Alessio Cennicola è stato il corteggiatore che ha saputo conquistare il cuore di Samantha. Non è stato il classico appuntamento al buio, ricordiamo bene infatti che Alessio ha contattato direttamente la redazione chiedendo di poterla incontrare e corteggiare in studio.

Non è stato un colpo di fulmine da parte sua, ma alla fine è stata la scelta del suo cuore. Nonostante questa bellissima pagina romantica, la storia non è stata a lieto fine per questioni varie e personali.

Oggi è cambiata di aspetto, perdendo solo qualche chilo. Una trasformazione che la rende ancora più bella seppur sia sempre la Samantha che tutti amano.

Samantha di UeD prima e dopo: come è cambiata l’ex tronista

Un post su Instagram con la sua pizza che ha messo in mostra il cambiamento dell’ex tronista:

“Saturday Night Pizza. Ps: l’ho fotografata ma l’ho anche mangiata (non è scontato per i tempi che corrono)”

L’attenzione dei follower si è spostata sul taglio corto e liscio, i suoi occhi azzurri e quei lineamenti naturali che starebbero bene in ogni modo. In molti si chiedono con chi fosse a cena quella sera, ma lei preferisce la privacy. La sua body positivy ha conquistato il pubblico, oggi ancora più bella con qualche chilo in meno e con il suo carattere determinato alla conquista del mondo.