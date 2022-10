Casello autostradale: l’hai sempre fatto, ma se oggi ti trovano così sono 1700€ di multa

Hai sempre fatto questa cosa al casello autostradale, ma oggi se gli agenti lo vedono scattano immediatamente 1700 euro di multa. Ecco a cosa fare attenzione.

Inutile puntare il dito sugli altri, perché in prossimità di un casello dell’autostrada quasi tutti abbiamo compiuto degli atti non concessi dalla legge e Codice della Strada. Questo perchè ogni automobilista si sente libero di poter svolgere azioni, che in alcuni casi sono anche molto pericolose per la sicurezza di tutti. Da oggi i controlli saranno molto più precisi e chi verrà pinzato a fare una determinata cosa riceverà una multa salatissima che sfiora i 2.000 euro.

Le manovre proibite al Casello autostradale

Ci sono situazioni in cui un automobilista commette delle azioni non corrette, sanzionabili e molto pericolose per la sicurezza di tutti. Il meccanismo che si attua per le strade e in autostrada è particolarmente complesso, ma ogni conduttore di un mezzo è tenuto a mantenere alta la concentrazione e non commettere atti gravosi.

In particolari situazioni, come accennato, si arriva a 1700 euro di multa perché ci sono azioni che sono severamente vietate dal Codice della Strada. Ovviamente, in qualche caso sembra che non si vada a pensare alle conseguenze tanto che solo dopo ci si accorge della gravità della situazione.

Detto questo, con il nuovo sistema di controllo è importante che ogni conduttore di mezzo sia attento alla sua sicurezza e quella degli altri. Prima di tutto non si possono azzardare delle manovre come l’inversione a U prima del casello o dopo, anche se la strada percorsa non è corretta.

Tutti i divieti che sono all’attivo sulle strade extraurbane, lo sono anche sulle autostrade considerando che in questo frangente le velocità sono differenti. Non è tutto, moltissimi per fare in fretta percorrono la corsia di emergenza e altri prendono la corsia dedicata a chi ha il Telespass per poi inserirsi a metà percorso in quello per i contanti.

Insomma, sono tutte manovre da furbetti che da oggi verranno severamente punite dalle legge con multe molto salate.

Come evitare 1700 euro al casello dell’autostrada?

Per tutti gli automobilisti che svolgono intenzionalmente – o meno – una delle manovre sopra citate dall’inversione all’attraversamento, sino al percorrere una corsia non corretta, ci sarà una bella punizione.

Prima di tutto una multa che arriva sino a 8.186 euro e poi 10 punti che vengono decurtati direttamente dalla patente, con sospensione e ritiro dei veicolo per tre mesi. Chi fa la classica retromarcia si vedrà arrivare una multa sino a 1700 euro con perdita dei 10 punti dalla patente.

Le multe aumentano se le infrazioni vengono svolte di notte, perché durante le ore notturne il rischio è maggiore (con visibilità minore da parte degli automobilisti). Si ricorda inoltre che l’inversione di marcia può essere registrata dalla telecamera posizionata sopra il casello dell’autostrada.