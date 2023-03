Ricordate Marla di Vite al limite? Era 350 chili: oggi è diventata irriconoscibile

Marla di Vite al limite, la ricordate? La star del famoso reality in onda su Real Time ha cambiato completamente vita e oggi è una silhouette. La sua trasformazione incredibile vi lascerà senza parole.

Oggi è una donna completamente diversa, Marla di Vite al limite. Come dimenticarla? La sua storia toccante ha commosso il mondo. Ecco che cosa ne è stato di lei: guardate che schianto è diventata.

Lotta all’obesità, come un programma televisivo può aiutare a cambiare vita

Conoscerete senza dubbio tutti il programma americano Vite al limite. La trasmissione che vede come protagonista il dottor Nowzaradan, ha spopolato in tutto il mondo. Il famoso chirurgo bariatrico da più di un decennio aiuta pazienti obesi a cambiare vita.

Nella sua clinica privata che si trova a Houston in Texas, il dottore si preoccupa, con il suo team, di seguire persone che a lui si rivolgono in condizioni disastrose e talvolta anche in pericolo di vita.

Alcuni, grazie al coraggio, alla forza e alla volontà, riescono ad ottenere risultati strabilianti. Tanti altri invece purtroppo perdono la battaglia contro i disturbi alimentari finendo per lasciare la vita terrena pure giovanissimi.

Oggi vogliamo però ricordare la storia di una donna straordinaria che ce l’ha fatta, che ha cambiato completamente vita. Ricordate Marla? Proprio lei è l’esempio concreto di come combattere contro i disturbi alimentari è possibile.

Marla è un’altra persona, oggi. Ha perso un sacco di peso e ha ripreso in mano la sua vita. Le ultime foto lasciano di sasso: ora è magrissima.

Marla di Vite al limite: ecco com’è oggi

Marla McCants la ricorderete sicuramente tutti. Ha partecipato nel 2015 al programma Vite al limite. La trasmissione condotta dal dottor Nowzaradan, che segue pazienti super obesi e in condizioni drammatiche, è l’esempio concreto di come, con il supporto dei giusti professionisti e di un team specializzato, ma soprattutto con la forza di volontà di chi decide di cambiare vita, la rinascita è possibile.

Ma torniamo a Marla. Donna americana con 2 figli, la McCants si rivolge alla clinica di Huston in Texas per risolvere una volta e per tutte i suoi problemi con il cibo.

Vittima di molestie e abusi fisici fin dall’infanzia, la sua storia drammatica ha colpito il cuore di tutti. In realtà, Marla ha conquistato il pubblico soprattutto per la sua dolcezza e per il grande coraggio mostrato, tirato fuori soprattutto per il bene dei figli.

Pesava ben 362 Kg, Marla quando ha parlato per la prima volta con il dottor Nowzaradan. Le sue condizioni erano così gravi e il suo cuore così compromesso che nessuno credeva sarebbe sopravvissuta a lungo.

Invece, la coraggiosa infermiera americana ha sbalordito tutti cambiando vita. Dopo essersi sottoposta a un delicato intervento bariatrico, Marla ha continuato a seguire le direttive del medico, convertendosi ad uno stile di vita sano ed equilibrato e facendo costante attività fisica.

Sapete quanti chili è stata capace di perdere? Ben 254! La sua vita da allora è completamente cambiata. Oggi Marla pesa 108 kg e sta benissimo, sembra una donna completamente diversa.

Ha un profilo Instagram attivo seguito da più di 5000 persone e proprio sui social, racconta spesso della sua lotta e della sua vittoria. Numerose le foto pubbliche che testimoniano la sua trasformazione.

Marla è a dir poco irriconoscibile. Stessi capelli, stesso sorriso ma occhi diversi perché sì, sono proprio questi ultimi che finalmente tornano a sorridere. In compagnia dei figli, della famiglia e degli amici, l’infermiera americana la si vede splendida, protagonista della sua nuova vita.

Lei è l’esempio lampante di come la voglia di cambiamento, di come il desiderio di vivere e nel suo caso sopravvivere, siano più forti di ogni altra cosa, anche dolorosa.

Bella come il sole, Marla è sicuramente modello per tante persone, uomini e donne che si ritrovano a combattere contro un terribile mostro famelico, il disturbo alimentare dell’obesità che purtroppo, ormai sempre più, non lascia scampo. Perdere 254 chili è un’impresa ardua, durissima ma non impossibile e la trasformazione fisica della McCants lo dimostra.