Ricordate la ballerina Serena Carella? La trasformazione dopo Amici | FOTO

Serena Carella di Amici, ve la ricordate? La sua vita è cambiata completamente dopo il talent. La famosa ballerina ha subito anche una radicale trasformazione fisica, è diventata praticamente perfetta.

Che grande cambiamento per Serena Carella di Amici! Ve la ricordate tra i banchi di scuola? Oggi è una donna diversa, così bella da sembrare una modella. Che trasformazione!

Un nuovo inizio per Serena Carella

Vi ricordate di Serena Carella, la bellissima ballerina riccioluta che ha fatto impazzire il cantante Albe nella scorsa edizione di Amici? Sì, proprio lei. La bellissima di Cerignola oggi vive una vita da favola.

Eppure non è passato nemmeno un anno da quando la allieva di Lorella Cuccarini e croce di Alessandra Celentano si esibiva al serale mostrando la sua immensa bravura e il suo talento indiscusso.

Anche se non ha vinto il talent, la fidanzata di Albe ha comunque portato a casa un grande successo, non soltanto l’amore del suo pubblico che a lei tanto si è affezionato ma anche la possibilità di studiare in America.

A Serena è stata data infatti la possibilità di sfruttare una borsa di studio presso la Ailey Academy di New York. Insomma, una opportunità straordinaria per la ballerina che nel suo futuro vede solo e soltanto la danza.

La Carella attualmente vive negli Stati Uniti d’America ed è proprio lì che ha iniziato una nuova vita. La sua esistenza è cambiata completamente, così come anche lei che esteticamente sembra un’altra. Avete visto la sua trasformazione? Sembra una modella, è bellissima.

La ex ballerina di Amici bella più che mai

Serena Carella ha iniziato una nuova vita da sola, in America. Per un anno studierà presso la Ailey Academy di New York grazie ad una borsa di studio che ha ottenuto durante la sua partecipazione nella scorsa edizione di Amici.

Nella scuola di Maria De Filippi, la ballerina ha trovato non soltanto il successo e l’affetto del pubblico ma anche l’amore. Proprio nell’accademia mariana ha conosciuto il suo attuale fidanzato, il cantante Albe.

Purtroppo, per un anno i due si ritroveranno costretti a vivere una relazione a distanza. Lei tornerà in Italia quando possibile e lui la raggiungerà a New York, impegni permettendo. Nonostante tutto, pare però che ogni cosa proceda alla grande per entrambi.

Proprio recentemente, la ex ballerina di Amici è stata ospite di un programma web ideato da Lorella Cuccarini, Dimmi di te, nel quale ha raccontato della sua nuova vita a New York ma anche del rapporto con Albe che è diventato ancora più forte di prima.

Vivere una relazione a distanza, afferma Serena, non è sicuramente semplice ma si tratta solo di un anno. La ballerina non esclude la possibilità poi, una volta sfruttata la borsa di studio, di tornare ancora in America magari proprio accompagnata dal suo fidanzato.

La ballerina tiene informati i suoi seguitori sui suoi progressi artistici e adora condividere con i suoi fan la sua nuova vita da italiana in America. Gli ultimi scatti che ha pubblicato hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Serena è sempre stata una ragazza bellissima ma oggi lo è ancora di più. L’aria newyorkese sembra averla cambiata, l’ha resa ancora più bella. La Carella ha modellato ancora di più, se possibile, il suo fisico che oggi è perfetto: sembra una modella.

Sempre impeccabile, mai fuori posto e con uno stile chic/casual è bella da morire. Ha gli occhi di tutti su di sé.