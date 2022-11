RFS-Fiorentina, probabili formazioni e statistiche

By

Steinbors; Maksimenko, Lipuscek, Stuglis; Sorokins, Saric, Panic, Mares, Simkovic, Ilic, SantanaLa Fiorentina chiude il suo girone di Conference League in Lettonia con la sicurezza di aver già staccato il pass per il turno successivo.

I viola hanno la possibilità di chiudere al primo posto il gruppo A, per riuscirci devono vincere e sperare di avere buone notizie dalla sfida tra Basaksehir e Hearts.



Non ha deluso le attese fin qui la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ha dominato il proprio girone di Conference League insieme al Basaksehir.

Oggi i viola hanno la grande occasione di provare a raggiungere il primo posto in classifica che renderebbe sicuramente più agevole il sorteggio in vista del turno successivo.

Il primo posto inoltre permetterebbe di balzare direttamente agli ottavi di finale del torneo evitando cosi lo spareggio con una delle terze dei gironi di Europa League.

La trasferta in Lettonia però è tutt’altro che scontata, l‘RFS infatti ha già dimostrato al Franchi di poter mettere in difficoltà i toscani con la velocità dei propri esterni ed una buona qualità tecnica a centrocampo.

RFS con il 3-4-3, Ilic la punta centrale

Già aritmeticamente fuori dall‘Europa l’RFS ha l’obiettivo di chiudere con un risultato importante il proprio cammino europeo.

I lettoni proveranno a sfruttare il calore del proprio pubblico per disputare una grande partita e mettere in difficoltà la squadra di Vincenzo Italiano.



Padroni di casa con il 3-4-3 classico, Steinbors tra i pali, Maksimenko, Lipuscek e Stuglis a comporre la linea difensiva con Sorokins, Saric, Panic e Mares a centrocampo.

Davanti il tridente sarà composto da Simkovic, Ilic e Santana.

Fiorentina con il 4-2-3-1, davanti spazio a Cabral

Nessuna sorpresa tra i viola con Gollini confermato come portiere titolare del torneo, i difensori saranno Venuti, Martinez Quarta, Igor e Terzic.

A centrocampo spazio a Mandragora e Duncan con Ikone, Saponara e Barak in appoggio all’unica punta Cabral.

Panchina iniziale per Luka Jovic, il bomber della Conference League è pronto a subentrare a partita in corso.

RFS-Fiorentina, statistiche

Questa sarà soltanto il secondo incrocio tra una squadra italiana ed un club lettone, il primo è quello dell’andata quando al Franchi la sfida si concluse con il risultato di 1-1.

Dovesse battere la Fiorentina il Rigas diventerebbe il primo club lettone a vincere un match della fase a gironi di una coppa continentale.

Dovesse arrivare prima nel girone la Fiorentina tornerebbe agli ottavi di finale di una coppa continentale per la prima volta dalla stagione 2014/2015 (semifinali di Europa League).