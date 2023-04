Riconosci questo tenero bambino? Oggi è famosissimo in Italia: lo conosciamo tutti

Ieri un bambino tenero e vivace, oggi uno dei volti più famosi in Italia: quasi nessuno riesce a riconoscerlo.

Un tenero bambino con la faccia vispa e un sorriso molto furbo. In quel momento, quando era piccolo non sapeva di certo che sarebbe diventato famoso e amato da tutti. In Italia è una vera icona e nessuno sfugge alle sue parole, che incantano e rendono la giornata meno triste. Oggi è un uomo grande che ha conservato nell’anima quello sguardo e quella curiosità che aveva sin da piccolo.

Oggi è famoso in tutta Italia: chi è questo tenero bambino?

È un bambino con il faccino tenero, lo sguardo rivolto al futuro e quel sorriso che non promette nulla di buono. Eppure, in quel momento non sapeva che sarebbe diventato uno dei maggiori cantautori italiani: amato da tutti, le sue canzoni sono delle colonne sonore che accompagnano la vita di tutti i giorni. Il suo lato rock si fonde alla poesia, ad un animo nobile che riesce a scavalcare il tempo che passa e le novità grazie alle sue canzoni.

In tutti questi anni di carriera i fan hanno dimostrato amore per il suo genio artistico, non solo nella musica ma anche nel cinema. Un uomo vero che mette sul tavolo sempre nuovi progetti. Il bambino della foto non è arrivato subito al successo, infatti la carriera è arrivata in ritardo. È nato nel 1960 ma il suo primo album è arrivato solo nel 1990.

Oggi questo cantautore, scrittore e regista ha 63 anni ed è pronto a mostrare alcune parti inedite e intime della sua carriera. Infatti è tutto pronto per il docu film sulla sua vita. Chi ha riconosciuto quello sguardo e quel sorriso? Si tratta di Luciano Liguabue.

Ha ancora quello sguardo curioso e il sorriso di chi sta per progettare qualcosa di nuovo, per i suoi fan che sono tantissimi. Un successo inaspettato per un uomo che ha capito, non subito, di voler fare questo mestiere.

Vita privata e curiosità di Luciano Ligabue

Questo bimbo della foto è il grande Luciano Ligabue, un cantautore oltre che scrittore e regista. Le sue parole fanno emozionare, pensare e accompagnano giorno dopo giorno. Sposato con Donatella Messori nel 1991, dal loro amore è nato Lorenzo Lenny per poi divorziare nel 2002.

Un nuovo amore nel 2013 con Barbara Pozzo – fisioterapista – e dal loro amore è nata Linda.

Ligabue ha dovuto sopportare anche dei periodi bui nella sua vita, ma si è rialzato più forte di prima. Un mondo, il suo, fatto di parole e di poesia che adesso mette nel docu film dove presenta una parte della sua vita inedita. Sicuramente la curiosità di quel bimbo della foto non è mai andata a scemare, grazie al genio indiscusso di questo rocker dall’anima tenera.