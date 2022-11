Ricco aumento sullo stipendio, 400€ in più sul conto: a chi spettano

By

Ecco in cosa consiste quest’aumento di 400 euro sullo stipendio e soprattutto quali sono le categorie di soggetti a cui spetta.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto su questo bonus sullo stipendio che siamo sicuri che starà facendo gola a moltissimi italiani.

Un nuovo aumento sullo stipendio

Non tutti ne sono a conoscenza, ma il Governo di Mario Draghi aveva già pensato a un importante aumento che potesse in qualche modo agevolare i cittadini. Ora a portarlo avanti è il nuovo Governo formato da Giorgia Meloni.

I nuovi aumenti sono relativi ai tagli del cuneo fiscale, già messi in pratica prima da Mario Draghi, che lo aveva portato al 2%, e ora da Giorgia Meloni, che lo sta portando addirittura al 3%. Il nuovo sgravio farà in modo che alcuni lavoratori italiani potranno ricevere una maggiorazione sullo stipendio che va dai 200 ai 400 euro.

Tra l’altro, questo aumento sullo stipendio non avrà nessuna ripercussione sulla pensione. Il taglio del cuneo fiscale, infatti, di solito, comporta una riduzione dei contributi versati che si traduce con un minore ammontare di pensione percepito in futuro. Questo non accade con la nuova riforma degli stipendi.

Gli aumenti in questione rimarranno in corso durante l’anno 2023 e saranno, in particolare, ci cifre comprese tra i 231 euro e i 395 euro. Ma questi aumenti sono destinati a tutti i lavoratori indistintamente?

Purtroppo no. Già Mario Draghi aveva ridotto la platea dei percettori tagliando il cuneo fiscale soltanto per questi dipendenti percettori di redditi minori di 35.000 euro l’anno.

Ora anche Giorgia Meloni ha pensato a un tetto massimo di reddito con il quale è possibile percepire questo aumento. Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire di quale tetto si tratta.

A chi spettano 400 euro in più sul conto

Ora sono in tantissimi i lavoratori italiani a chiedersi a chi spetteranno finalmente questi 400 euro in più sul conto. Giorgia Meloni ha sì aumentato lo sgravio tagliando il cuneo fiscale, ma soltanto per alcune categorie di soggetti.

In particolare ci riferiamo a tutti quei lavoratori che percepiscono un reddito minore di 20 mila euro l’anno. Tra l’altro, esistono due fasce di aumenti:

chi ha un reddito tra i 10 mila e i 20 mila euro l’anno percepirà 400 euro in più sullo stipendio;

in più sullo stipendio; chi ha un reddito minore di 10 mila euro l’anno ne percepirà 231.

La notizie è ottima per quei lavoratori che hanno dei redditi compresi tra queste cifre e finalmente potranno godersi 231 o 400 euro all’anno in più sullo stipendio.

Le stime sostengono che saranno ben 12 milioni gli italiani che potranno agevolare di quest’iniziativa, che arriva proprio in un periodo nel quale è necessario sostenere gli italiani in difficoltà.

E voi cosa ne pensate di questo aumento sullo stipendio? Trovate che sia un’ottima iniziativa o che invece il Governo avrebbe potuto fare di più e includere anche altre frange di reddito? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati in tema di bonus.