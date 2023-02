Ricchi e Poveri, perché si chiamano così? Il retroscena salta fuori dopo anni: il motivo

By

Vi sveliamo come mai i Ricchi e Poveri si chiamano così, a distanza di tanti anni viene fuori l’aneddoto che ha dato loro il nome.

Ecco come mai il famosissimo gruppo italiano ha scelto questo nome storico.

Ricchi e Poveri, una vita di successi

I Ricchi e Poveri sono una band musicale italiana nata negli anni ’60 e diventata iconica per le generazioni successive. La band è composta da Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Franco Gatti, ed è nota per le sue melodie orecchiabili, i testi semplici e le performance coinvolgenti.

La band è stata fondata nel 1967, quando Angelo Sotgiu e Franco Gatti si sono incontrati a Genova e hanno deciso di formare un gruppo musicale insieme. Poco dopo si unì anche Angela Brambati, completando il trio che sarebbe diventato uno dei gruppi più famosi e amati della scena musicale italiana.

I Ricchi e Poveri hanno avuto un successo immediato, grazie alle loro canzoni orecchiabili e alla personalità coinvolgente dei membri della band. Negli anni ’70, i Ricchi e Poveri hanno dominato le classifiche italiane con canzoni come “La Prima Cosa Bella” e “Che Sarà”, che sono diventate vere e proprie icone della cultura pop italiana.

Negli anni ’80 e ’90, i Ricchi e Poveri hanno continuato a produrre musica di successo, con canzoni come “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria”. Anche se la loro popolarità è diminuita un po’ negli anni successivi, la band è ancora amata e rispettata dai fan di tutte le età.

Uno dei motivi per cui i Ricchi e Poveri sono così amati è la loro capacità di creare musica che parla alla gente comune. Le loro canzoni sono spesso semplici e orecchiabili, con testi che affrontano temi universali come l’amore, l’amicizia e la felicità. Questa semplicità e autenticità hanno fatto sì che i Ricchi e Poveri abbiano avuto un impatto duraturo sulla cultura pop italiana.

Inoltre, la personalità dei membri della band è stata un fattore importante del loro successo. Angela, Angelo e Franco sono noti per la loro simpatia, la loro umiltà e la loro capacità di coinvolgere il pubblico. I loro concerti sono spesso descritti come energici e coinvolgenti, con la band che si impegna al massimo per dare al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Ecco perché si chiamano così

Sono in tanti a chiedersi come mai i Ricchi e Poveri si chiamino così. Di recente, il gruppo ha svelato il motivo.

Le ragioni di ciò sono dovute a Franco Califano, che tanti anni fa era il direttore artistico della Carosella. All’epoca, il gruppo e Califano suggellarono la loro amicizia: il cantante si licenziò e diventò il loro produttore.

Praticamente ogni sera cenavano insieme e il cantante li portava in giro con un’auto di lusso a ristoranti incredibili, dove pagava sempre lui.

Alla band, però, sembrava davvero brutto che Califano offrisse sempre, ma non avevano neppure i soldi per invitarlo loro, così rifiutarono un suo invito e si fermarono in strada a cenare con dei panini.

Fu allora, però, che il cantante li beccò e disse loro:

“Siete ricchi di spirito e poveri di tasca. Da oggi vi chiamerete così, i Ricchi e Poveri.”

Ed è così che la band prese questo nome ormai iconico.