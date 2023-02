Irlanda, il gruppo terroristico New IRA è sospettato per l’agguato a Caldwell

Mercoledì sera, all’esterno di un campo da calcio a Omagh nell’Irlanda del Nord, si è verificato un attacco ai danni dell’ispettore capo John Caldwell da parte di uomini armati, che hanno colpito l’uomo mentre stava caricando in macchina palloni da calcio alla fine dell’allenamento di una squadra di giovanissimi. Un tentato omicidio alla quale hanno assistito e giovani calciatori tra cui anche il figlio dell’ispettore. Riappare l’ombra del gruppo terroristico New IRA, che sembra responsabile del tentato omicidio ai danni dell’ufficiale di polizia.

La cittadina di Omagh si trova a circa 100 km a ovest di Belfast e ed è stata segnata ieri da un tentato omicidio che ha lasciato sgomenta la popolazione, ma anche le stesse autorità nordirlandesi, in quanto è avvenuto senza preoccuparsi dei ragazzini che hanno assistito a tutta Il tentato omicidio. Nonostante la tensione fosse aumentata nelle ultime settimane in Irlanda del Nord, questa tipologia di attacco ha sorpreso in maniera importante le autorità di polizia che hanno immediatamente avviato indagini accurate. Questa mattina è stata ritrovata anche l’auto che i malviventi hanno utilizzato per darsi alla fuga.

Sembra che dietro al tentato omicidio ci sia il gruppo terroristico New IRA ed è proprio la polizia che ha rivelato che i repubblicani dissidenti violenti sono attualmente al centro delle indagini, svolte dagli inquirenti. Tre soggetti sono stati tratti in arresto a seguito dell’attacco a Caldwell.

Omagh, tentato omicidio ai danni dell’ispettore capo Caldwell

Mercoledì sera l’alto ufficiale di polizia dell’Irlanda del Nord ha subito un agguato mentre si accingeva a riporre i palloni in auto, utilizzati per l’allenamento della squadra giovanile appena concluso, davanti al campo sportivo della città. E stato raggiunto da uomini armati e mascherati che hanno sparato e aperto il fuoco contro l’ufficiale colpendolo e continuando a colpirlo anche mentre era a terra e, tutto ciò, è avvenuto sotto gli occhi degli allievi del poliziotto e sotto gli occhi del figlio che si allenava con la squadra del padre.

La polizia che indaga sulla sparatoria di Caldwell ritiene che l’azione possa essere riconducibile al gruppo terroristico New IRA ovvero un gruppo ristretto di persone, ma estremamente nazionaliste e armate, che rappresenta un gruppo scissionista dell’esercito repubblicano irlandese dissidente.

La modalità dell’agguato e non curarsi di averlo effettuato alla presenza di bambini rivela la crudeltà dei membri del gruppo e questa nuova azione preoccupa notevolmente le autorità del Nord Irlanda. Sembra che Caldwell sia stato scelto come bersaglio a causa della sua carriera in polizia e come investigatore che è stata improntata la lotta alla criminalità organizzata e ha spesso condotto anche indagini inerenti il gruppo terroristico.

L’assistente capo della polizia Mark McEwan ha rivelato a BBC radio che: “l’indagine è in una fase iniziale, stiamo mantenendo una mente aperta. Ci sono più filoni in questa indagine” Ha poi proseguito spiegando che: “L’obiettivo principale eh sui repubblicani dissidenti violenti e all’interno di questo c’è anche un obiettivo principale focalizzato sulla nuova IRA”.

L’ufficiale di polizia ha precisato anche che i malviventi mascherati hanno preso di mira anche due veicoli all’interno di un parcheggio gremito da bambini e genitori.

L’auto dei sospetti è stata trovata bruciata nell’area appena fuori la cittadina di Omagh, più precisamente in Racolpa road.

Il capo della polizia McEwan ha anche omaggiato il poliziotto ferito e anche chi ha prestato immediatamente soccorso senza curarsi del pericolo ma cercando di aiutare Caldwell.

L’attacco all’ispettore ha suscitato sdegno da parte delle autorità istituzionali dell’Irlanda del Nord e della Gran Bretagna, che si sono unite all’unisono nel condannare e perseguire chi compie questo tipo di attentati verso le forze dell’ordine e la comunità.

Viene anche precisato dalle autorità di polizia che le condizioni dell’ispettore rimangono critiche ma non è in pericolo di vita.

Il primo ministro britannico Sunak ha riferito in merito: “Sono sconvolto dalla vergognosa sparatoria di un agente di polizia fuori servizio a omagh. I miei pensieri sono con l’ufficiale e la sua famiglia virgola non c’è posta nella nostra società per coloro che cercano di danneggiare i dipendenti pubblici che proteggono le comunità.”

È arrivata anche una dichiarazione congiunta rilasciata questa mattina da Michelle O’Neill, Jeffrey Donaldson, Naomi Long, Doug Beattie e Colum Eastwood, dove insieme hanno condannato fermamente l’attacco a Caldwell e espresso solidarietà ai suoi familiari.

La nota congiunta riporta: “I nostri pensieri sono con John e la sua famiglia e gli auguriamo una completa guarigione punto siamo Uniti nella nostra ferma condanna di questo tabacco dopo che ieri sera gli hanno sparato a Omagh, nella contea di Tyrone, davanti a suo figlio e ad altri bambini e giovani in una struttura sportiva”.

Aggiungendo anche che: “Parliamo per la stragrande maggioranza delle persone in tutta la nostra comunità che sono indignate disgustate da questo tentativo di omicidio è riprovevole insensibile. La comunità di omag a sopportato profonde sofferenze, perdite e dolori in passato che hanno lasciato un profondo trauma virgola e quindi questo atto di violenza ha provocato molta rabbia nelle persone. Non c’è assolutamente alcuna tolleranza per tali attacchi da parte dei nemici della nostra pace. I responsabili devono essere assicurati alla giustizia.”

Tre sospettati sono stati arrestati e ora sono ufficialmente indagati per il tentato omicidio di Caldwell. Si tratta di tre uomini di rispettivamente 38, 45 e 47 anni che sono stati arrestati tra Omagh e Coalisland. Come sopra citato, le indagini spaziano in diverse direzioni ma la pista più plausibile è quella del coinvolgimento del gruppo terroristico New IRA.

Da chi è composto e cosa insegue il gruppo terroristico New IRA

Il gruppo terroristico New IRA nasce nel 2012 quando esponenti dell’ex gruppo Real IRA, che ha combattuto dall’inzio del Novecento e per decenni contro le forze britanniche all’interno del territorio dell’Irlanda del Nord, hanno deciso di continuare la loro lotta contro le istituzioni.

La Real IRA decise di dichiarare il cessate il fuoco dopo la strage avvenuta proprio nella città di Oman il 15 agosto 1998 e attuato tramite un’autobomba che costò la vita a 29 persone. Nel corso degli anni successivi un piccolo numero di membri dell’organizzazione ha fatto sentire la sua presenza e, anche, nel 2006 sono avvenuti arresti importanti che hanno portato alla detenzione dirigenti dell’organizzazione.

Nel 2009 dopo anni di silenzio è arrivato la rivendicazione di un attacco effettuato ai danni dei due militari britannici e ha anche del ferimento di altri due avvenuto nella contea di Antrim. Successivamente sono stati attuati degli attacchi bomba vicino alla sede del MI5, ovvero il servizio segreto britannico, ma anche alla periferia di Belfast. Attualmente sembra che il gruppo terroristico conti 600 elementi ma le autorità sono più preoccupate del gruppo scissionista che ha formato, per l’appunto, il gruppo terroristico New IRA.

Il gruppo paramilitare è nato ufficialmente nel 2012 quando gruppi in disaccordo con il Good Friday Agreement hanno deciso di unirsi e di creare un’organizzazione. Combattono sostanzialmente contro l’appartenenza del Nord Irlanda al Regno Unito e contro istituzione come l’assemblea dell’Irlanda del nord che, fondamentalmente, ha smantellato i gruppi militari e cercato un processo di pace tra le fazioni in contrasto. Secondo alcuni esperti della BBC la nascita della New IRA risale al 1997 e sarebbe composto oggi da circa 50-100 membri militarmente attivi e che spaziano in qualsiasi età.

Lo scopo attuale come quello di allora, è quello di colpire le forze della corona e le loro istituzioni ritenute imperiali. L’obiettivo del gruppo resta comunque l’indipendenza di Belfast e la sua annessione a Dublino e per farlo non esiteranno a utilizzare la lotta armata.

Nonostante abbiano mantenuto un profilo basso per molto tempo facendosi comunque sentire e captare, quest’ultimo attacco avvenuto ai danni dell’ispettore capo Caldwell ha rigettato la regione e i cittadini nel terrore di subire attacchi improvvisi e ha fatto riemergere dolorosi ricordi di guerriglia nella quale molte famiglie hanno perso i propri cari e dopo aver perso migliaia di persona ora speravano di aver ritrovato un minimo di equilibrio e stabilità.