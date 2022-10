Ribery lascia il calcio, sarà il nuovo collaboratore di Nicola

Dopo aver provato a recuperare dall’ennesimo infortunio al ginocchio Franck Ribery decide di appendere gli scarpini al chiodo terminando cosi una carriera favolosa che lo ha portato ad essere uno degli esterni più forti del mondo.

Il futuro del numero 7 è però a Salerno, sarà il nuovo collaboratore tecnico di Nicola.



A pochi giorni dal ritiro di Gonzalo Higuain il calcio mondiale saluta un altro grande campione: Franck Ribery appende gli scarpini al chiodo chiudendo la propria carriera con la storica promozione ottenuta lo scorso anno con la Salernitana.

Proprio alla viglia della sfida interna dei campani contro lo Spezia arriva la notizia ufficiale con il numero 7 francese che sarà il nuovo collaboratore tecnico di Nicola.

Impossibile raccontare la carriera di Ribery in poche righe: talento allo stato puro e carisma da leader, il francese è stato per anni uno degli esterni offensivi più forti al mondo trascinando il Bayern Monaco allo storico triplate nella stagione 2012/2013.

Dal suo arrivo in Italia l’attaccante ha avuto tantissimi infortuni che però non gli hanno impedito di giocare ad altissimi livelli mostrando, soprattutto alla Fiorentina, il suo grande valore anche in Serie A.



The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE

— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022