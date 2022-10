Messico: centinaia di persone evacuate a causa di un incendio

Sono più di cento le persone che sono state evacuate e molto velocemente a seguito di un terribile incendio avvenuto a causa di un incidente provocata da un autocisterna.

Attimi di paura sono quelli che numerose persone del Messico hanno vissuto nel momento in cui trovati di fronte ad una scena del genere.

Cos’è accaduto in Messico

Sono circa 100 le persone che sono state evacuate dopo che un terribile incidente ha provocato l’incendio di un’autocisterna.

È questo ciò che è accaduto nella zona centrale del Messico, molto più precisamente ad Aguascalientes.

L’incendio in questione ha avuto luogo nella giornata di giovedì pomeriggio nei pressi della linea ferroviaria anche se per il momento ancora non è ben chiaro come siano andate nei dettagli le cose.

🔺 #Actualización

Al menos 2 mil habitantes fueron desalojados tras el incendio de pipa en #Aguascalientes. Hay varias personas con intoxicación. El fuego no ha sido controlado y el chofer de la pipa fue detenido. pic.twitter.com/bLCrVICWmH — adn40 (@adn40) October 21, 2022

Nonostante ciò, sui social network ha iniziato a diffondersi, a macchia d’olio, un video impressionante in cui veniva ripreso un treno merci che stava attraversando la ferrovia e che però era totalmente coperto dalle fiamme.

E questa è una situazione che ha postato anche al danneggiamento di decine e decine di automobili insieme ai danni appurati a più di 100 abitazioni.

Le parole del sindaco Aguascalientes

Il primo cittadino Leonardo Montañez, ha affermato che l’incendio in questione fortunatamente non ha causato nessuna vittima.

Nonostante ciò non sono mancati diversi ricoveri in ospedale in quanto alcune persone hanno iniziato ad accusare i primi sintomi di intossicazione.

Per il momento ancora non è ben chiaro cosa sia accaduto. All’inizio Universal, il quotidiano del luogo, insieme ad altri media messicani avevano parlato di un’autocisterna che si era andata a scontrare contro un treno.

Nel momento in cui aveva tentato di attraversare i binari alcuni secondi prima dell’abbassamento del passaggio a livello.

Reutes ha poi affermato che l’incendio era nato quando l’autocisterna si era scontrata contro un cavalcavia che si trovava proprio accanto alla ferrovia.

In ogni caso, una cosa è certa: l’autista dell’autocisterna è stato subito ammanettato e portato via dalle forze dell’ordine così da essere interrogato per fare luce sull’intera questione.