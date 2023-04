Ribaltone meteo, ondata di freddo e piogge intense arriva in queste zone d’Italia

By

Ribaltone meteo, un’ondata di freddo e pioggia intense stanno per arrivare in queste zone d’Italia. La primavera è pronta già a fare dietro front? L’inverno non vuole saperne di andare via.

I meteorologi non hanno buone notizie per gli italiani. Ritornano freddo e piogge intense. Ecco quali zone dello Stivale saranno travolte nuovamente dall’inverno.

Nuova ondata di freddo e piogge intense: ritorna l’incubo dell’inverno in queste regioni italiane

Le speranze di tanti italiani che non vedevano l’ora di accogliere la primavera con le sue temperature miti e il sole caldo nel cielo limpido e pulito, saranno purtroppo disattese. Ritorna l’inverno in queste regioni italiane.

La primavera non ha proprio intenzione di arrivare. Previste piogge intense e una ondata di freddo glaciale a causa di una corrente artica proveniente dall’Est Europa.

Il colonnello Mario Giuliacci ci parla di un vero e proprio ribaltone meteo. In effetti, le temperature piacevoli e le giornate soleggiate delle ultime 72 ore avevano fatto ben sperare gli italiani, fiduciosi che l’inverno si fosse finalmente deciso a lasciare il nostro Stivale.

Ma non è così, purtroppo. Dopo questo assaggio piuttosto breve di primavera, il maltempo torna ad essere protagonista non solo del cielo ma anche dei malumori: la bella stagione non ne vuole proprio sapere di arrivare. A pagare lo scotto dell’inverno che torna prepotente, soprattutto queste regioni italiane.

Ribaltone meteo, l’inverno colpisce ancora: il maltempo promette di fare danni

Altro che primavera. Non si vedeva un inverno così lungo almeno da 10 anni. I meteorologi hanno infatti sottolineato che è dal lontano 2013 che le temperature basse e il maltempo, fenomeni tipici dei mesi invernali, non perdurassero così a lungo in quello che dovrebbe nei fatti essere un periodo pienamente primaverile.

Eppure, tutta Italia per qualche giorno si è illusa. Da almeno una settimana, da Nord a Sud, il bel tempo ha illuminato il nostro Stivale con sole splendente e temperature davvero piacevoli.

Già da qualche ora però, il quadro climatico è cambiato. Sulla nostra Penisola sta per riaffacciarsi l’inverno che prepotente, pare non avere alcuna intenzione di andare via.

Ma vediamo più nel dettaglio quali brutte notizie gli esperti del tempo hanno per noi. Cominciamo dalla previsione più nera: il ritorno di piogge intense che a quanto pare, ci terranno compagnia proprio nel weekend di Pasqua.

Una nuova perturbazione travolgerà il nostro Paese, soprattutto il versante settentrionale, portando con sé violenti temporali e in alcune zone addirittura la grandine. Non è migliore la situazione sul versante Nord-Occidentale che sarà copiosamente bagnato da rovesci sparsi, attesi soprattutto in Liguria e Friuli Venezia Giulia.

In queste zone si attendono accumuli di pioggia superiori ai 40 mm. Insomma, con queste previsioni cattive, almeno l’incubo siccità che tanto preoccupava i meteorologi è finalmente scongiurato.

Più tranquilla la situazione al Centro e al Sud. In questi quadranti italiani, previsto solo cielo coperto e qualche rovescio sparso soprattutto nelle regioni di Lazio, Campania, Molise e Basilicata.

Se la pioggia arriverà prevalentemente al Nord, le basse temperature invece non risparmieranno nessuno. In ogni quadrante dello Stivale, le minime arriveranno a toccare di nuovo i 5 gradi, soprattutto nel corso della notte, mentre le massime arriveranno intorno ai 14 gradi.

Attenzione anche alle raffiche di vento che già dalla giornata di domani si manifesteranno in forma più intensa, fino a sfiorare i 90 Km/h. La conseguenza di questi venti forti è ovviamente il mare agitato con onde grosse e pericolose.

Altra notizia inattesa, nemmeno i meteorologi se lo aspettavano: potrebbe tornare a cadere persino la neve, soprattutto sulle Alpi e Prealpi. Si attendono fiocchi addirittura sull’Appennino meridionale.

Gli esperti del tempo non hanno insomma buone notizie per noi. Gli italiani che stavano già organizzando gite fuori porta per il weekend di Pasqua, dovranno purtroppo mettere in preventivo l’arrivo del maltempo.

Dunque, le previsioni non sono affatto rosee. Il ribaltone meteo ha finito per rovinare i programmi di tanti che con l’inizio di aprile speravano di salutare definitivamente, almeno per ora, l’inverno.

E invece no, armiamoci ancora di pazienza ma soprattutto di ombrelli: la pioggia è proprio dietro l’angolo. Se c’è una cosa di cui siamo certi è però questa: il tempo non è mai affidabile per cui tutto potrebbe prendere una svolta inaspettata, da un momento all’altro.

Mentre attendiamo pazienti la primavera, prepariamoci già a tirare fuori gli ombrelli, di nuovo. Questa nuova perturbazione europea sta già avvicinandosi al nostro Stivale e non promette nulla di buono. I meteorologi consigliano di godersi queste ultime ore primaverili prima del colpo di coda, si spera l’ultimo, di questo rigido inverno.