L’abbraccio del Papa ai genitori di una bimba morta la scorsa notte: “Pregherò per lei”

All’uscita dall’ospedale Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato per una bronchite su base infettiva, il Santo Padre si è fermato ad abbracciare una coppia di genitori, colpiti da un gravissimo lutto.

La scorsa notte hanno infatti perso la figlia, la piccola Angelica. Il Papa ha abbracciato la mamma e ha promesso di ricordare la bambina nelle sue preghiere.

L’abbraccio del Papa a una coppia di genitori

Lo hanno atteso in tanti, per salutarlo, mentre un’auto lo portava dall’ospedale Gemelli al Vaticano. Tra i tanti fedeli che questa mattina si sono ritrovati in strada per salutare il Pontefice, c’erano anche una coppia di genitori che la scorsa notte sono stati colpiti da un gravissimo lutto, con la morte della loro figlia, la piccola Angelica.

Il Santo Padre si è fermato a salutarli, li ha abbracciati e ha pregato con loro. Mentre la madre lo ha stretto in un abbraccio, il Pontefice ha promesso di ricordare la loro bambina nelle sue preghiere. La piccola – affetta da una malattia genetica – aveva incontrato il Papa nel 2019, durante la sua visita a Casal Bertone. Dopo aver recitato insieme alla madre e al padre della bambina un’Ave Maria, il Papa li ha benedetti ed è risalito in auto, per fare rientro in Vaticano.

Esta pareja perdió anoche a su hija.

Se han cruzado con el #Papa al salir del hospital. Las imágenes lo cuentan todo Gracias a @deliacnn por el vídeo pic.twitter.com/yB611yKZjL — Eva Fernández (@evaenlaradio) April 1, 2023

Le condizioni di salute del Pontefice

Il Pontefice era stato ricoverato mercoledì per quella che si è rivelata essere una bronchite su base infettiva. Dopo le cure, questa mattina è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma e già domani tornerà ai suoi impegni ufficiali, con la Celebrazione della domenica delle Palme. Prima di rientrare in Vaticano, il Pontefice si è fermato a conversare con i giornalisti, ai quali ha confidato di non aver avuto paura durante questi giorni di degenza in ospedale.

“Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura”

ha detto Bergoglio ai cronisti.

Poi si è diretto verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha pregato per i bambini incontrati ieri nel reparto di oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile e per tutti gli ammalati.

La prossima settimana, in vista della Pasqua, papa Bergoglio officerà la Messa del Crisma la mattina del Giovedì Santo, e quello stesso pomeriggio andrà al carcere minorile di Casal del Marmo per il rito della lavanda dei piedi.