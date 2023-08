Ribaltone meteo, arriva l’anticiclone Bacco con 34 gradi: dove tornerà il caldo

Il meteo dell’estate 2023 è stato tutt’altro che prevedibile. Dopo le basse temperature degli ultimi giorni, infatti, tornerà il caldo.

Si può ufficialmente affermare che il mese di agosto sia oramai terminato, e che settembre porterà con sé, come ogni anno, l’inizio di una nuova stagione. In questo periodo, infatti, ci si prepara al rientro a scuola e a lavoro, mentre le vacanze giungono pian piano al termine. A prendere una piega diversa non è solo la routine quotidiana, bensì ci si mette anche il meteo che, da adesso in poi, inizierà a dirigersi inesorabile verso temperature più fredde e invernali.

Fino a qualche anno fa, infatti, settembre era il mese in cui costumi e abiti leggeri venivano ripiegati nell’armadio. E ciò accadeva per lasciare spazio a giacche, maniche lunghe e pantaloni più pesanti. Subito dopo agosto, insomma, l’autunno arrivava a bussare alle nostre porte. Ma negli ultimi anni, come abbiamo potuto constatare sulla nostra pelle, il clima è decisamente cambiato.

Il mese di settembre, infatti, non è più considerato come l’inizio dell’autunno, bensì come la coda dell’estate. Da un po’ di tempo a questa parte, in tale periodo dell’anno le spiagge sono ancora affollate, chi può si concede ancora qualche giorno di vacanza, e le alte temperature continuano a farci compagnia. Negli ultimi giorni, però tutto questo ha lasciato spazio a un’ondata di pioggia e a un’aria più fresca. L’estate 2023, dunque, può considerarsi finita? Niente affatto! Secondo le previsioni del portale “www.ilmeteo.it”, al contrario, dobbiamo prepararci a una nuova ondata di caldo.

Meteo settembre 2023: in arrivo un nuovo anticiclone

Chi si immaginava di trascorrere il primo fine settimana di settembre tra felpe e piogge rinfrescanti rimarrà decisamente deluso. Stando alle previsioni del Centro Europeo riportate anche da “ilmeteo.it”, infatti, sembra che sabato 2 avrà inizio una nuova ondata di caldo provocata da Bacco, anticiclone proveniente dal Marocco e dall’Algeria.

Nelle regioni del nord Italia, nel weekend sono previste temperature che si aggireranno intorno ai 30°, mentre in Sicilia e in Sardegna si potrebbe arrivare addirittura a 34°. L’alta pressione interesserà anche le regioni che si affacciano sul Mar Tirreno. La zona della riviera adriatica, al contrario, verrà investita da un afflusso d’aria più fresca proveniente dall’area dei Balcani.

Il mese di settembre, dunque, inizierà all’insegna dell’instabilità metereologica. E ciò vuol dire che, per il momento, non possiamo fare altro che goderci questi ultimi sprazzi d’estate.

Un’estate instabile

Se c’è una cosa che ricorderemo dell’estate 2023, quella è, senza dubbio, l’instabilità metereologica che l’ha contraddistinta. Per tutto il mese di giugno, infatti, l’alta pressione si è fatta decisamente attendere, offrendo il meglio di sé solamente a luglio e ad agosto. In aggiunta a tutto ciò, inoltre, non possiamo di certo negare che nel corso della bella stagione, quest’anno abbiamo attraversato periodi di caldo torrido alternati a settimane dal clima piacevole.

Che cosa dobbiamo aspettarci per settembre? L’alta pressione ci accompagnerà solamente nel primo fine settimana del mese o nuove ondate di caldo assaliranno le nostre regioni anche nelle settimane avvenire? Ovviamente, per dirlo è ancora presto, nonostante si continui a parlare di tempo fortemente instabile. Tuttavia, per scoprire quando le alte temperature inizieranno definitivamente a scomparire per lasciare spazio all’autunno e all’inverno, non ci resta che aspettare.