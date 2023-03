Questa mattina un uomo di 72 anni si è lanciato sui binari della metropolitana della linea A di Roma, nella stazione Cipro.

Al passaggio del convoglio si è suicidato ed è morto poco fa, inutili i tentativi di salvargli la vita. La circolazione ha ripreso, dopo alcune ore in cui era stata sospesa.

Uomo si getta sui binari della metro a Roma

Erano le 6.30 di un giorno come tanti alla stazione Cipro, una delle ultime fermate della linea A della metropolitana di Roma prima di arrivare al capolinea di Battistini.

Improvvisamente un uomo, al passaggio del convoglio, si è gettato sui binari in un tentativo di suicidio. I testimoni atterriti hanno chiamato subito i soccorsi e sul posto sono giunti i paramedici del 118 e i Vigili del Fuoco.

Sebbene inizialmente la persona fosse ancora viva, nonostante il rapido trasporto al Policlinico Gemelli in condizioni critiche, non ce l’ha fatta ed è morta poco fa. Si tratta di un uomo di 72 anni e le cause del gesto sono ancora tutte da accertare.

Nel frattempo, per consentire il corretto svolgimento delle indagini e il lavoro dei reparti, la circolazione della metro è stata interrotta dalla stazione Ottaviano fino a quella di Battistini, con l’istituzione di bus sostitutivi.

I disagi sono stati consistenti perché la stazione era affollata di persone che si stavano recando a lavoro o a scuola, così gli autobus sostitutivi sono stati presi letteralmente d’assalto. Invariata invece la tratta fra Ottaviano e Anagnina.

Le indagini

A indagare sono i Carabinieri del comando di Roma San Pietro, i quali hanno accertato che la vittima è un uomo di 72 anni di origine italiana, sebbene in un primo momento si pensava a una persona più giovane. Non è chiaro se sia stato identificato oppure ancora si stia lavorando per dargli un nome, quel che al momento sembra certo nonostante i dettagli in merito siano relativamente pochi, è che si è trattato di un suicidio.

Sono stati ascoltati i testimoni presenti sulla banchina e tutti hanno concordato che l’uomo si è gettato volontariamente e non è stato spinto né costretto. I soccorritori lo hanno prelevato dai binari e hanno tentato di rianimarlo sulla banchina ma senza successo, così l’hanno trasportato in ospedale dove poi è morto.

La circolazione è stata riattivata intorno alle 9.30.

Gli accertamenti sono in corso e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica, per far questo verranno acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in stazione.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato ore per mettere in sicurezza l’area, grazie al supporto del carro sollevamenti per poter estrarre il ferito da sotto il treno e affidarlo al personale sanitario.

Ancora un mistero cosa abbia spinto l’uomo all’estremo gesto per nulla preannunciato, i testimoni infatti hanno raccontato che fino a un secondo prima, quando ancora il treno non era in arrivo, passeggiava per la banchina con un fare insospettabile, sebbene alcuni occhi più attenti abbiano osservato che era un po’ nervoso.