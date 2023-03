Esce di casa, nel cuore della notte da sola, facendo perdere le proprie tracce. Quella che stiamo per raccontarvi è la disavventura di una ragazzina di soli 12 anni che, nel cuore della notte, si è persa a Monza.

La mamma, impauritasi dell’assenza della figlia, ha subito dato l’allarme. Le ricerche sono durate poche ore e la ragazzina è stata ritrovata. Vediamo cosa è successo.

Monza, ragazzina scappa di casa

Scappa di casa nel cuore della notte, ma ha soltanto 12 anni. Lei, una ragazzina si è, poi, persa, non riuscendo più a tornare a casa. Ore di angoscia e di ricerca sono state quelle di questa notte che hanno visti impegnati, anche, gli agenti della Polizia.

Nella notte di ieri, domenica, una segnalazione è giunta alla Centrale della Questura: era una ragazza che segnalava la presenza di una bambina sudamericana che piangeva, vicino alla pista ciclabile che costeggia il canale Villoresi. La ragazzina era molto spaventata e chiedeva aiuto.

La ragazza che lì l’ha vista, così spaventata ed impaurita, non ha esitato a chiamare le Forze dell’ordine e, poi, si è messa lì, accanto a lei, ad aspettare l’arrivo degli agenti per capire cosa potessero fare per quella ragazzina. Quando sono arrivati sul posto, segnalato dalla giovane al momento della chiamata in Questura, i poliziotti si sono accorti che la bambina non parlava la lingua italiana e, soprattutto, era molto spaventata.

Per questo, anche preoccupati per le sue condizioni di salute, l’hanno portata all’ospedale “San Gerardo” di Monza. La 12enne, siccome non riusciva a dare neanche alcun tipo di indicazione circa la sua identità, i poliziotti non hanno potuto fare altro che dare avvio alle ricerche attraverso un incrocio di banche dati per verificare se ci fossero stati, nel raggio di quelle ore, segnalazioni di bambine scomparse.

Ritrovata lungo un canale da sola che piangeva

La ricerca non ha dato risultato. Gli agenti non si sono arresi e, mentre la ragazzina veniva visitata di medici del pronto soccorso, i poliziotti hanno iniziato a cercare, nella zona, quanti più indizi per poter risalire all’identità della piccola e, soprattutto, se qualcuno la cercava.

Intorno alle ore 6.30 di questa mattina, è giunta, alla Questura, la chiamata di una donna 56enne che era preoccupata in quanto sua figlia era uscita di casa nella notte senza dare alcuna indicazione. La donna ha fornito una descrizione dettagliata della figlia scomparsa che era del tutto precisa alla ragazzina che gli stessi agenti avevano portato al pronto soccorso.

Quando la Polizia è arrivata a casa della donna, quest’ultima ha raccontato che, intorno alle ore 4, quando il marito si è svegliato per andare a lavorare, non ha più trovato la figlia 12enne. Ma soprattutto, la catenella con la quale avevano chiuso la porta dell’appartamento al piano rialzato dove abitano, era sganciata. Allarmati per questo, i due coniugi si sono riversati in strada per cercare la ragazzina ma, non avendola ritrovata, hanno deciso di rivolgersi alla Polizia.

Gli agenti stessi hanno, poi, accompagnato la madre della ragazzina in ospedale, dove la piccola era ricoverata. È stata riconsegnata alla madre e dimessa dall’ospedale, poiché trovata in buone condizioni di salute.