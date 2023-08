Restituiti i profili social al programma di Fazio “Che tempo che fa”

Pochi minuti fa il conduttore ha annunciato su X che i profili social di Che tempo che fa sono di nuovo attivi. Fabio Fazio con un video ha voluto informare il suo pubblico della novità e ha invitato tutti a seguire i profili, in quanto i follower precedenti, e i contenuti, sono andati persi.

Da pochi minuti i profili social di Che tempo che fa hanno riaperto i battenti, dopo l’annuncio fatto a mezzogiorno con un video da Fabio Fazio. In pochi minuti su X (il vecchio Twitter), il programma ha ottenuto quasi 1.700 follower, mentre su Instagram se ne contano già quasi 8.000. alcuni giorni fa proprio il conduttore savonese aveva chiesto la Restituzione alla Rai dei profili social, ma sembra che per ora abbia dovuto optare per aprirne di nuovi.

Fazio annuncia il ritorno dei profili social di Che tempo che fa

“Benvenuti a tutti! Ben ritrovati sui nostri social di Che tempo che fa. È una grande notizia, sono molto contento: finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e quindi possiamo riaprire i nostri social. Mi dicono però dei “finti giovani” che però dovete fare il refollowing” così ha annunciato su X Fabio Fazio il ritorno sui social di Che tempo che fa, rimasto sprovvisto dopo l’oscuramento di quelli gestiti dalla Rai dei giorni scorsi.

Riaprono i social di #CTCF, bentornati!

Vi aspettiamo su tutti i nostri profili@chetempochefa – @fabfazio pic.twitter.com/Hee1IDrJHs — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) August 3, 2023

“Quindi anche se ci seguivate, hai capito (dice iniziando a imitare Mike Bongiorno), dovete fare il refollowing, quindi nuovamente seguirci come fosse la prima volta. Non so perché, ma queste diavolerie funzionano così…Ahi ahi ahi. Bene, detto questo, sono molto contento di poter riprendere il dialogo con voi, purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima né i contenuti e, come ho già detto una volta, ciò non giova a nessuno. Ora vedremo come si evolve nei mesi prossimi la vicenda. Per intanto, benvenuti davvero a tutti e ben ritrovati!” ha poi concluso Fazio con un sorriso soddisfatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CTCF (@chetempochefa_nove)

Un post, il suo, che ha già riscosso quasi cento commenti e che sembra voler essere una sorta di ulteriore frecciatina alla Rai, dopo il primo promo di CTCF (l’acronimo con cui è anche conosciuto il programma), in cui lo si vedeva parlare di pesci “esclusivi” con Luciana Littizzetto, sua storica spalla e amica.

Fazio e la polemica con la Rai per i profili social del suo show

Poco meno di una settimana fa il conduttore, sempre con un video apparso sui suoi social, si era lamentato della mancata restituzione da parte della Rai dei profili di Che tempo che fa.

“Come avrete visto, i profili social di Che Tempo Che fa non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati, addirittura. Siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quello che è accaduto non ha alcuna ragione. Non dà alcun vantaggio, peraltro, a chi lo ha fatto” aveva detto in quell’occasione Fazio.

“Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso, ne apriremo naturalmente di nuovi e ve ne daremo notizia. Fa piacere, infine, che improvvisamente tengano, un po’ tardivamente, a Che tempo che fa. Per certi versi ha un che di positivo” aveva quindi aggiunto, lanciando una elegante stilettata alla dirigenza di Viale Mazzini. Evidentemente le cose si sono sbloccate e ora i social di CTCF tornati a pieno regime. La trasmissione tornerà in onda su Nove dal 15 ottobre alle 19.30.